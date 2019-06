Gianmarco Onestini/ Sbotta contro il Grande Fratello. Il fratello Luca: “L’hanno lasciato da solo”

Luca Onestini torna all’attacco. Questa volta lo fa per difendere il fratello, Gianmarco Onestini, esiliato da quasi due mesi nella Casa del Grande fratello 16. L’ex tronista non ha apprezzato il trattamento che la produzione del reality gli ha riservato, e per questo ha scritto una lunga lamentela sui social. Ma che cos’ha da protestare? Facile: Gianmarco, suo fratello, è l’unico a non aver ricevuto alcuna visita o sorpresa speciale. Al contrario, altri concorrenti sono stati ampiamente gratificati, potendo rivedere i loro familiari e i loro fidanzati. Il giovane bolognese, invece, è stato lasciato “da solo”. Dalla sua famiglia non ha ricevuto nemmeno notizie. “Ok, le dinamiche di gioco, ci stanno!”, si è sfogato Gianmarco, “ma anche io vorrei sentire come stanno i miei genitori, anch’io vorrei ricevere una lettera come un po’ tutti. Mi sono un po’ stufato. Non sto sputando in faccia, però vorrei sapere dei miei genitori, di mio fratello. Mi sono stancato di non sapere di loro. Tutti sanno qualcosa della loro famiglia, sai io cosa so? Zero. Non un messaggio, non una foto”.

Niente sorpresa per Gianmarco Onestini: interviene Luca

Dello stesso avviso il fratello Luca, che in un post ha scritto: “Mi state chiedendo cosa penso dello sfogo nel dopo puntata di Gianmarco e io penso che abbia ragione. Ha ragione a essere incaz*ato, deluso, amareggiato. Sareste incaz*ati voi, sono incaz*ati io, è normale”. Continua Luca Onestini: “Il programma è iniziato da due mesi e solo due persone non hanno ricevuto una sorpresa… perché? boh! C’è qualcuno che ne ha ricevute così tante, che a momenti chiamavano anche le vicine di casa per andare a dare abbracci e per sostenere. Quindi è una roba che io non so spiegare, dovete farle agli autori e a chi gestisce il programma. Non siamo noi famiglia che non siamo andati, ci mancherebbe! Non è che non abbiamo intenzione di andare, sono scelte di altri. Poi come mai ci sia questa disparità dovete chiederlo a loro. Gianmarco è il più giovane della casa, sembra che sia maturo, forte ecc., però quegli altri che stanno più o meno sui trenta hanno bisogno di ottomila sorprese, e poi lui si deve far forza da solo. Io non capisco la logica, io dal mio vorrei entrare”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA