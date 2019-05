Gianmarco Onestini/ Sempre più vicino ad Erica Piamonte (Grande Fratello)

Come era prevedibile, Gianmarco Onestini si è avvicinato ancora di più a Erica Piamonte in quest’ultima settimana di Grande Fratello 16. Complice l’eliminazione di Gaetano Arena, che intanto si gode la vita ritrovata al di fuori del loft e non dà l’impressione di pensare alla bionda toscana. Quest’ultima invece ha il via libera proprio con il fratello di Luca Onestini, con cui c’è stato un flirt piuttosto evidente da un po’ di tempo. L’intesa c’è tutta e i due ragazzi si ritrovano spesso da soli, a provocarci con battutine sull’impasto oppure grazie ad un massaggio. Molti fan vorrebbero anzi che per Gianmarco ci fosse il lieto fine, visto che è uno dei pochi della Casa a non aver perso la testa per una delle concorrenti. E forse è l’unico fra i tanti a meritare una love story di tutto rispetto, vista l’eleganza dei suoi modi, l’educazione e molto altro ancora. Clicca qui per guardare il video di Gianmarco Onestini e Erica Piamonte. Archiviato in via definitiva il gossip con Ivana Icardi? Sembra proprio di sì: l’argentina è ritornata all’ovile ed in base a quanto rivelato a Pomeriggio 5, avrebbe ripreso il suo rapporto con l’ex fidanzato. Onestini non farà comunque una piega di fronte a quest’ultimo evento. Dopo tutto è stato proprio lui a dare il due di picche alla sorella di Mauro Icardi.

Gianmarco Onestini, Grande Fratello: qualcosa sulla sua donna ideale

I discorsi diventano sempre più intimi al Grande Fratello 2019 e ora possiamo sapere qualcosa di più sulla donna ideale di Gianmarco Onestini. In questi giorni lo abbiamo visto impegnato nel workout con l’amico Michael Terlizzi e Vladimir Luxuria ed entrambi non hanno messo a freno i tanti complimenti diretti alla sua persona, fisico compreso. “Il coracon è libero adesso, da quasi tre anni”, confessa a Vlady parlando della sua ultima relazione seria. Da quel momento in poi non ha trovato una ragazza che riuscisse a fargli perdere la testa, nessun innamoramento da togliere il respiro. Nei suoi sogni comunque c’è la possibilità di mettere su famiglia e avere dei figli, anche se è sicuro che i suoi 22 anni siano pochi per fare un passo del genere. “Serena, buona, gentile, anche premurosa, molto alla mano”, aggiunge poi delineando l’identikit della sua donna ideale. Al bando le lunatiche, perché magari cambierebbero idea nel giro di poche ore. Alla base di tutto questo poi c’è il ballo e il canto: per Onestini Jr bisogna divertirsi e al diavolo le critiche. Clicca qui per guardare il video di Gianmarco Onestini.

Gianmarco sempre più verso la finale

Il Grande Fratello 2019 procede sempre di più verso la finale e ormai è chiaro che Gianmarco Onestini potrebbe raggiungere l’ultimo step senza troppi problemi. In realtà il polso dei telespettatori non denota sempre un batticuore per il fratello del più sorridente Luca Onestini, per via del carattere del minore dei due. Solare sì, ma non così tanto. Pronto anche a rimanere imbalsamato nelle situazioni più spinose. Ecco c’è qualcosa di Gianmarco che non convince oppure che ancora non è emerso durante il suo percorso nella Casa. Di tempo per sbloccarsi però ne ha avuto davvero tanto e non è ben chiaro che cosa lo freni da fare quell’ulteriore step in più. Nel loft di Cinecittà lo vediamo nei panni dell’amico, pronto a tirare le orecchie a Michael Terlizzi quando serve e ad abbracciare Daniele Dal Moro durante una delle sue recenti crisi di pianto. Tutti si confidano con Gianmarco, ma nessuno osa abbattere certe mura. L’assenza di questi tasselli potrebbe compromettere del tutto l’esito della sua gara, che potrebbe terminare magari a pochi passi dal traguardo finale.



