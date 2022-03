Gianmarco Onestini sgarbo a Soleil Sorge/ Lei propone Nicole, lui sceglie Maria Laura

Gianmarco Onestini sceglie la sua pupa da secchione: la svolta a La pupa e il secchione 2022

Dopo essersi presentato tra i secchioni arruolati nel cast dei concorrenti de La pupa e il secchione 2022, nella puntata di debutto del format di Italia 1 condotto da Barbara D’Urso (in onda il 15 marzo 2022), Gianmarco Onestini torna protagonista del gioco con una scelta importante. Nel dettaglio il secchione, laureando in Giurisprudenza nonché ex cognato storico di Soleil Sorge (terza giurata a La pupa e il secchione ed ex storica di Luca Onestini, ndr) è chiamato alla seconda puntata del format (in onda il 22 marzo 2022) a fare la sua scelta, tra due pupe. Con chi sceglie, quindi, l’ex Gf 16 di fare coppia?

CAST LA PUPA E IL SECCHIONE 2022/ Onestini sceglie ex Brosio, Maria Laura

La selezione avviene sulla base di una serie di prove, di cui la prima è sul ballo a suon di reggaeton, con Marialaura De Vitis (ex di Paolo Brosio) e Nicole Di Mario, Miss Europe, che si contendono il secchione vip a suon di stacchetti travolgenti. E a dare il primo verdetto è Soleil Sorge, ex cognata nemica di Gianmarco: “Sul ballo latino che piace tanto a Gianmarco, vince Nicole”. “Mi segui, quindi”, replica sibillino Onestinim dando all’ex cognata e nemica di sempre della “follower e fedele seguace”. Si passa poi alla seconda prova dell’esame, con Marialaura che spiega il teorema di Pitagora e stupisce tutti, dal momento che risulta preparatissima.

Gianmarco Onestini, La Pupa e il Secchione Show/ "Con Maria Laura belle vibrazioni!"

Maria Laura De Vitis farà coppia con Gianmarco Onestini a La pupa e il secchione 2022

La sfida prosegue poi tra prova di conoscenza della Divina Commedia e altri balli latini, come la bachata, dove entrambe le pupe, Maria Laura De Vitis e Nicole Di Mario, sono chiamate a ballare in coppia con Gianmarco Onestini. “Scelta difficile, ma io scelgo la bella vibrazione che ho sentito, ovvero Marialaura De Vitis.. mi ha stupito… io non sono bravo in geometria”, è il verdetto finale con cui l’ex Grande fratello 16 nonché fratello dell’ex di Soleil Sorge, Luca Onestini, decide di fare coppia fissa con l’ex di Paolo Brosio. Così facendo, quindi, Gianmarco rifiuta di fare coppia con la bionda Nicole Di Mario, optando per la mora. Questom in barba al verdetto dell’ex cognata nemica, Soleil Sorge! Scelta pensata come l’anti-Soleil, o dettata dal cuore, quella di Onestini?

LEGGI ANCHE:

Maria Laura De Vitis/ Il retroscena su Paolo Brosio e le tensioni con Soleil

© RIPRODUZIONE RISERVATA