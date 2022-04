Gianmarco Onestini stroncato da Francesco Chiofalo/ “Il giorno prima mi ha detto…”

Gianmarco Onestini fa piangere Maria Laura De Vitis

Un reality di coppia come La pupa e il secchione implica non solo essere dotati di grande determinazione e capacità di far divertire il pubblico, ma soprattutto bisogna essere capaci di cooperare e collaborare con il proprio partner nel giusto dei modi. Uno dei volti noti che sta riuscendo a ritagliarsi un certo spazio nel corso di questa edizione del reality è Gianmarco Onestini. Dopo essersi fatto le ossa grazie ad altre partecipazioni televisive il ragazzo sta dimostrando di aver compreso come mettersi in mostra in un programma come La pupa e il secchione, nonostante molti abbiano notato uno scarso feeling dal punto di vista della gara con la sua compagna di viaggio, Maria Laura De Vitis. Infatti, nonostante il grande impegno dimostrato sia nel corso delle serate che dei daytime, Onestini sembra mettere troppo in ombra il ruolo della sua compagna di viaggio a demerito della cooperazione e della buona riuscita del programma. Nel corso della quarta puntata andata in onda martedì scorso, i due non sono riusciti ad eccellere in nessuna delle sfide guadagnando un numero di punti basilare per riuscire ad evitare il rischio di eliminazione. Durante la serata hanno infatti avuto modo di impressionare l’ospite Alex Belli che aveva il compito di assegnare 5 punti bonus alla coppia più meritevole. Onestini e compagna però non sono riusciti a fare breccia nel cuore dell’attore che ha preferito la prestazione di un’altra coppia. Anche nella gara diretta da Soleil, prettamente basata sulla capacità di rappresentare la propria anima attraverso una sorta di sfilata di moda, Gianmarco non è riuscito a lasciare il segno così come la sua compagna di viaggio. I due infatti non sono stati premiati dalla competizione seppure siano riusciti a scongiurare il rischio eliminazione.

Ad oggi il giudizio su Gianmarco Onestini è comunque sommariamente positivo; per quanto le sue uscite siano per lo più altalenanti dal punto di vista degli stimoli, appare comunque sempre sul pezzo quando si tratta di esporsi e cercare di garantirsi una certa esposizione agli occhi dei giurati. Forse ci sarebbe da migliorare l’intesa con Maria Laura De Vitis; riuscire ad arrivare in fondo alla competizione non sarà semplice se i due non trovano un maggiore equilibrio sia dal punto di vista della collaborazione che del feeling. Nel frattempo sui social è comunque molto apprezzato, forte anche della notorietà già conquistata con esperienze televisive precedenti. Nella prossima puntata ci saranno sicuramente novità non solo dal punto di vista della gara e della possibilità di acquisire punti fondamentali, ma anche in relazione alla crescita del suo rapporto con Maria Laura dal punto di vista della gara.

Gianmarco Onestini avrebbe suscitato l’ira di Barbara D’Urso. La conduttrice della Pupa e il Secchione non avrebbe tollerato un comportamento inaccettabile da parte del concorrente. In queste ore si vocifera di un provvedimento disciplinare anche se non è chiaro se ad essere colpito sarà Gianmarco da solo o assieme alle due pupe Paola Caruso e Mila Suarez. Le due sarebbero arrivate addirittura alle mani. Non sappiamo di preciso cosa sia successo perché Barbara D’Urso si è solamente limitata a lanciare lo scoop. Attesa alle stelle. Pare proprio però che Onestini abbia usato parole forti contro Mila e Paola. Frasi e gesti sopra e righe e decisamente inaccettabili che avranno però presto delle conseguenze. “Gianmarco Onestini è stato al centro di un durissimo scontro tra Mila Suarez e Paola Caruso, che è andato ben oltre il limite. Per questo motivo stasera a #LaPupaEilSecchioneShow verranno presi seri provvedimenti disciplinari. Io non accetto certi comportamenti!”, così ha scritto su Twitter la conduttrice.

Intanto nella villa ci sono stati alcuni malumori. Alessio Tripi è rimasto deluso per il fatto di essere stato nominato da Gianmarco Onestini. Quest’ultimo si è difeso: “Prima cosa mi fa abbastanza ridere, non sono nessun tipo di stratega, sono libero di votare”. Anche Francesco Chiofalo si toglie qualche sassolino dalle scarpe: “Ci sono rimasto male, ho sentito che Gianmarco ha detto avrei voluto votare Francesco, il giorno prima mi hai detto ti voglio bene, sei falsissimo”.











