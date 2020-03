Gianmarco Onestini tradito da Adara Molinero/ È finita: “Lei flirtava con altri!”

È già finita tra Gianmarco Onestini e Adara Molinero. Chi ha seguito la loro storia sa che i due si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello spagnolo e qui è nata in poco tempo una simpatia, poi divenuta una forte attrazione. Una storia sin da subito complicata in quanto Adara, al momento del suo ingresso nella Casa, risultava legata ad Hugo Sierra. Nonostante critiche e difficoltà seguite da questo avvicinamento, alla fine Adara ha deciso di lasciarsi andare tra le braccia di Gianmarco. I due si sono alla fine ritrovati grazie ad un altro show televisivo, subito dopo la fine del Grande Fratello. Adara e Gianmarco hanno iniziato ufficialmente una relazione e Onestini ha poi deciso e annunciato dio voplersi trasferire in Spagna proprio per vivere con lei.

Gianmarco Onestini e Adara Molinero si sono lasciati: “Incontro segreto con un uomo”

Nelle ultime ore ecco però arrivare l’annuncio: tra Gianmarco Onestini e Adara Molinero è finita. A rompere è stato il ragazzo bolognese dopo aver scoperto un tradimento, situazione che ha poi spiegato attraverso i social: “Ho scoperto che Adara flirtava con altri ragazzi, in particolare con uno. – ha raccontato lui – Si stava organizzando per vedersi con lui. Io per lei ho lasciato tutto, questa cosa mi fa molto male perché non credo di meritarmelo. Ora ho bisogno solo di un po’ di tempo”. Attualmente Gianmarco si trova ancora in Spagna: a causa del Coronavirus il ragazzo non è infatti riuscito a tornare in Italia dove c’è invece la sua famiglia. Da parte sua Adara ha preferito al momento non commentare l’annuncio di Gianmarco né la rottura con quest’ultimo, ma non è da escludere che questo possa accadere da un momento all’altro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA