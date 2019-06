Gianmarco Onestini/ Vincerà il Grande Fratello 2019? Tutto fa pensare che…

Gianmarco Onestini è riuscito ad ottenere un posto nella finale del Grande Fratello 2019, ma non si può dire che il suo percorso nella Casa sia stato brillante. Forse il ragazzo paga il confronto con il fratello Luca, che l’anno scorso si è rivelato uno dei grandi protagonisti del reality. Gianmarco ha una personalità del tutto diversa e messa da parte quella solarità che contraddistingue gli Onestini, forse non è riuscito a reggere il peso di un fratello così sciolto di fronte alle telecamere. Eppure nonostante sia visto da molti spettatori come imbalsamato, quasi un robot, è riuscito a ritagliarsi uno spazio tutto suo nel gioco. Purtroppo alla luce del suo percorso nel programma sembra che sarà fra i primi a dover ritornare in studio durante la finale. Lontano da qualsiasi dubbio, Gianmarco di contro ha scelto di vivere al meglio gli ultimi momenti nella Casa. Lo troviamo infatti al fianco di Enrico Contarin, il giullare del gruppo, pronto a scatenarsi a suon di musica per proporre una loro versione particolare della balera gieffina. Sceglierà di sfogare i propri malumori solo una volta uscito dal loft?

Gianmarco Onestini, Finale Grande Fratello: al centro dell’attenzione

Il Grande Fratello 2019 non ha regalato a Gianmarco Onestini i riflettori che tutti ci saremmo aspettati. Negli ultimi giorni il ragazzo è riuscito a rimanere al centro dell’attenzione solo grazie alle varie iniziative della produzione, senza considerare che il gruppo è ormai così ristretto che è impossibile non farsi notare. Uno degli ultimi giochi è stato un cult del programma, “Le parole che non ti ho detto”. Come ogni anno, i gieffini hanno potuto parlare agli altri a cuore aperto, esprimendo i propri pensieri e svelando anche dei segreti. Purtroppo ancora una volta la scena è stata rubata da Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, di nuovo in contrasto alla prima occasione. Onestini si è mostrato piuttosto infastidito fin dall’inizio e non solo perchè Enrico Contarin ha cercato di buttare subito tutto sul ridere, ma anche perché la ragazza dal cuore di latta ha fatto l’ennesimo giro di parole per non dire con chiarezza il suo pensiero sul bel veronese. Disperato, a Gianmarco non è rimasto altro che chiudere gli occhi per qualche istante e forse sperare che tutto si concludesse nel minor tempo possibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA