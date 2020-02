Gianmarco Onestini vincitore dello spin off del Gran Hermano Vip/ “Grazie per tutto”

Gianmarco Onestini è il vincitore dello spin off del Gran Hermano Vip, ‘Il Tiempo del Descuento’. Il fratello di Luca Onestini, dopo aver partecipato in Italia al Grande Fratello 15, ha partecipato alla versione vip spagnola del reality show accettandop, poi, di partecipare anche allo spin off trascorrendo un ulteriore mese nella casa spagnola per risolvere i problemi personali nati proprio nella casa più spiata di Spagna. Gianmarco ha trionfato, dopo 35 giorni di reclusione, a furor di popolo. Onestini Junior, infatti, è stato eletto vincitore con il 79% dei voti battendo Kiko Jimenez, tronista e calciatore che, nel 2017, aveva partecipato alla versione iberica dell’Isola dei Famosi, la stessa a cui partecipoò Paola Caruso. Gianmarco Onestini, così, dopo aver definitivamente conquistato il cuore della sua Adara Molinero, ha trovato anche la vittoria con il sostegno del pubblico iberico.

GIANMARCO ONESTINI VINCITORE DELLO SPIN OFF DEL GRAN HERMANO VIP: “QUESTA E’ LA NOSTRA VITTORIA, GRAZIE”

Dopo la grande vittoria, Gianmarco Onestini, felice per il successo ottenuto, ha ringraziato tutti per averlo sostenuto durante l’avventura a ‘Il Tiempo del Descuento’, lo spin off del Gran Hermano Vip nato per il grande successo ottenuto dal reality. “Abbiamo vinto con il 79% dei voti” – scrive Gianmarco su Instagram che poi ringrazia tutte le persone che l’hanno appoggiato nella nuova avventura. “Questa è la nostra vittoria. Grazie per tutto quello che avete fatto per me, per il vostro sostegno e per il vostro amore. Grazie alla mia famiglia, a mio fratello Luca Onestini e alla mia bella fidanzata Adara Molinero. Siamo una cosa sola fino alla morte“, aggiunge ancora Onestini Junior. L’avventura di Gianmarco nei reality spagnoli si sarà conclusa così o nei prossimi mesi, per lui, ci sarà una nuova avventura, magari nell’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA