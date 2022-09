Gianmarco Petrelli ad Amici 22 scelto dalla Celentano/ Spuntano like contro Todaro e…

Gianmarco Petrelli ballerino di Amici 22: il sì di Alessandra Celentano scatena il web

Amici 22 è ufficialmente cominciato con la formazione della nuova classe. Dopo il pomeridiano con l’annuncio dei nomi dei nuovi allievi, per i cantanti e i ballerini di Amici 22 è iniziata la vita in casetta. Tra i nuovi allievi c’è anche Gianmarco Petrelli, ballerino che ha conquistato la maglia dopo aver ricevuto il sì di Alessandra Celentano. Al termine della sua esibizione, Gianmarco è stato bocciato sia da Emanuel Lo che da Raimondo Todaro che ha definito “sporco” il suo modo di ballare. Dopo il no dei due maestri, Gianmarco sembrava convinto di dover tornare a casa, ma il sì della maestra Celentano ha cambiato tutto.

Pur consapevole delle difficoltà che incontrerà, Gianmarco è entrato nella scuola con grande entusiasmo. In attesa di cominciare a studiare ufficialmente con la Celentano, in queste ore, Gianmarco è protagonista sui social per quella che potrebbe essere la prima polemica della nuova edizione di Amici.

I like di Gianmarco Petrelli contro Raimondo Todaro

Come fa sapere Novella 2000, tra i mi piace del profilo Twitter di Gianmarco Petrelli, spuntano anche alcuni like a tweet contro la scelta di Raimondo Todaro ed Emanuel Lo che non l’hanno voluto ad Amici 22. “Sporco a Gianmarco quando l’anno scorso il pollo moro era messo molto peggio. Sentite, qualcuno può ricordarmi perché Todaro sia ancora lì?”, scrive una ragazza facendo riferimento, stando a quello che riferisce Novella, a Cristian Stefanelli, ballerino della scorsa edizione.

“Immaginati essere Raimondo e dare il banco ad una ragazza che ha studiato su Youtube e dire che Gianmarco è sporco…”, ha aggiunto un altro utente facendo riferimento ad Asia, una ballerina ammessa ad Amici 22 dopo aver ottenuto il sì di Raimondo Todaro.

