Gianmarco Petrelli, la sua ex Claudia Laruccia ad Amici 22?/ L’indiscrezione

Gianmarco Petrelli dovrà convivere con Claudia Laruccia? L’indiscrezione

Gianmarco Petrelli potrebbe essere costretto a convivere con la sua ex ad Amici 22. Il motivo è un retroscena svelato da alcune anticipazioni secondo cui Emanuel Lo avrebbe richiesto un provino proprio con Claudia Laruccia. Questa sarebbe una notizia davvero scomoda per il ballerino considerando che si è fidanzato proprio nel talent show, con Megan Ria.

Amici 2022, perché non va in onda l'8 e il 9 dicembre?/ Ecco quando riparte

Secondo le indiscrezioni di SuperGuidaTv: “A salutare la scuola di Amici 22, per volere di Emanuel Lo, è stata la ballerina Ludovica. Cosa è accaduto? Come mai si è giunti a questa decisione? Per la sua posizione in classifica. La ballerina è risultata essere ultima. Ludovica aveva già ricevuto diversi avvisi dal suo stesso professore che le aveva chiesto di prendere la sua permanenza nella scuola di Amici 22 in maniera diversa e di mettere una marcia in più. Da precisare: Ludovica non è risultata ultima nella classifica odierna della gara ballo giudicata da Garrison, Veronica e Kledi. La ballerina è risultata ultima nella classifica generale voluta da Alessandra Celentano con i risultati di tutte le gare di ballo”. Rimasto con solo con due ballerini, secondo le anticipazioni, Emanuel Lo avrebbe deciso di far entrare Claudia Laruccia nella scuola.

LDA, Miriam Galluccio é la nuova fidanzata?/ L'indizio che toglie i dubbi

Gianmarco Petrelli e Megan Ria sono in crisi? Cosa sta succedendo

Gianmarco Petrelli e Megan Ria si sono conosciuti e innamorati nella scuola di Amici 22. Dopo giorni spensierati e felici, però, sembra essere arrivata la crisi. La coppia ha avuto un duro confronto che sembra non aver portata a una risoluzione delle loro incomprensioni.

La ballerina italo-cubana si confronta con Gianmarco Petrelli: “Io ti starei vicino da mattina a notte, ma ci sono momenti in cui io penso di essere troppo e voglio darti spazio“. Megan aggiunge: “A volte ho paura anche di disturbare. Tu fai così, te ne vai… tutt’apposto? A volte non ci capiamo“. Il ballerino replica: “Non é vero non ci capiamo, é che non siamo d’accordo, é diverso“.

Amici 22, Rudy Zerbi non perdona Tommy Dali/ "La punizione resta, Piccolo G invece.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA