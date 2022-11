Gianmarco Petrelli, l’ex fidanzata Claudia verso Amici/ Storia con Megan a rischio?

Gianmarco Petrelli ritrova ad Amici la sua ex fidanzata Claudia?

Possibili novità ad Amici di Maria De Filippi per quanto riguarda l’ingresso di nuovi concorrenti. Nella puntata andata in onda venerdì scorso, 25 novembre, Gianmarco Petrelli ha appreso una notizia che ha lasciato un po’ tutti di sasso e che forse potrebbe creare un po’ di scompiglio nella sua relazione con Megan. I possibili sviluppi sono stati rivelati dalla conduttrice che ha spiegato come Emanuel sia orientato a sostituire uno dei tre ballerini della sua squadra e quindi a riaprire i casting. A rischio ci sono sicuramente Maddalena, Samu e Ludovica, con quest’ultima nella posizione più traballante a causa dei rapporti tesi con Alessandra Celentano. Ma cosa c’entra in tutta questa storia Gianmarco Petrelli? Andiamo subito a scoprirlo.

Gianmarco Petrelli e Megan sempre più vicini, ma il possibile ingresso dell’ex fidanzata Claudia…

Pare infatti che tra le possibili candidate per i casting speciali di hip hop ci sia nientedimeno che l’ex fidanzata di Gianmarco Petrelli, Claudia. Uno scenario che, come anticipavamo, ha lasciato tutti di sasso e che secondo diversi internauti potrebbe mettere in pericolo la sua relazione con Megan, sbocciata proprio all’interno della scuola di Amici. Oltretutto, negli ultimi tempi, la ballerina aveva chiesto un confronto a Gianmarco, in quanto lo vedeva piuttosto distante e poco presente nei suoi confronti. Il ragazzo ha colto l’occasione per rassicurarla, spiegandole che lui non sempre riesce a esprimere ciò che prova. Quando lei però ha compiuto diciotto anni, la scorsa settimana, lui non si è tirato indietro dal prepararle una dolcissima sorpresa. Un gesto che non è passato inosservato ai fan della coppia e al pubblico di Amici.

