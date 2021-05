Gianmarco Pozzecco sospeso 10 giorni da Sassari/ Sanzioni Fiba per l’allenatore

Gianmarco Pozzecco è stato sospeso per dieci giorni da Stefano Sardara, presidente della Dinamo Sassari di basket, la squadra di cui Pozzecco è allenatore. Sono infatti arrivate le sanzioni della Fiba (la Federazione internazionale) per le intemperanze di Pozzecco durante la Champions League e il club ha deciso che, “pur essendo il momento delicato, non si può girare la testa dall’altra parte”: quindi il coach è sospeso e non allenerà nemmeno nelle prossime uscite del club in campionato, anche se la sanzione Fiba (comunicata al club ma non ancora resa nota) varrà per le Coppe europee. Non vedremo dunque Gianmarco Pozzecco alla guida di Sassari oggi, nel recupero della partita con Brindisi rinviata più volte per i casi di Covid-19 nel team pugliese, ma il Poz salterà pure l’ultimo incontro della stagione regolare, il 10 maggio a Cantù. In seguito, è probabile che l’allenatore possa mancare pure al via dei playoff. La Fiba ha comunicato infatti – con un notevole ritardo, a dire il vero – a Sassari le sanzioni per una serie di comportamenti di Pozzecco giudicati intollerabili nel corso di questa edizione della Champions League 2020-2021 alla quale la Dinamo Sassari ha partecipato.

GIANMARCO POZZECCO SOSPESO DA SASSARI: LE TAPPE DELLA VICENDA

Punto di partenza è il time out nella partita casalinga dello scorso 16 dicembre contro il Bakken Bears, nel quale Gianmarco Pozzecco si lasciò andare a reiterate bestemmie nel parlare con i suoi giocatori e per questo motivo la Federbasket lo squalificò per una giornata, pena sostituita poi da un’ammenda di 3000 euro. L’episodio era diventato virale e Gianmarco Pozzecco all’epoca si scusò, promettendo di non ricascarci, ma quando nei giorni scorsi Sardara ha voluto chiarirsi con lui, il Poz ha replicato che al carattere non si comanda. L’ultimo fattaccio si riferisce a un’altra partita di Sassari in Champions League, il 9 marzo scorso sul campo dei cechi del Nymburk. La Dinamo fu sempre avanti nel punteggio ma crollò nel finale e fu beffata a fil di sirena. Pozzecco sbraitò contro gli arbitri nei corridoi del palasport e poi tenne una conferenza stampa infuocata. La Fiba ha monitorato il Poz e lo ha stangato; Sardara si è allineato: “Ci sono delle regole e alla base del nostro club ci sono dei valori e la volontà di preservarli. È una questione di rispetto, sono cose gravi: è una responsabilità verso chi ci segue e ci sostiene, se non si interviene finisce che tutto diventa possibile”. Sarà la fine dell’avventura di Gianmarco Pozzecco a Sassari?

