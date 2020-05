GIANMARCO POZZOLI E ALICE MANGIONE, THE POZZOLIS FAMILY/ “Non siamo genitori modello”

Pubblicità

Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione sono i genitori della The Pozzolis Family, una delle famiglie più famose del web e in particolare di Facebook. Gli altri componenti sono Giosuè e Olivia; completa il quadretto la loro mascotte, il cane Taki. Il loro mondo, caratterizzato appunto dalla presenza travolgente di due bambini piccoli, è caotico e colorato. I due hanno iniziato a postare video nel 2016, dando vita a una community che oggi conta oltre 800 mila seguaci. Su Facebook; su Instagram, invece, sono 450 mila. La coppia ha inoltre scritto due libri, Un figlio e ho detto tutto, pubblicato nel 2017, e L’amore si moltiplica, nel 2019, oltre ad aver portato in scena uno spettacolo teatrale dal titolo A-live! Perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere. Oggi, i due saranno posti di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera.

Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione, genitori e artisti

Ma come fanno, Gianmarco Pozzoli e Alice Mangiore, a conciliare la vita familiare con i loro mille impegni da ‘influencer’? Il segreto, forse, è portarsi il lavoro a casa; o meglio, fare della casa un lavoro. Questa la loro risposta all’Huffpost: “Eh, cerchiamo di organizzarci… ma poi non ce la facciamo! Diciamo che ogni giorno rincorriamo le cose che dobbiamo fare nell’arco della giornata e la sera arriviamo morti”. Poi specificano che – con la loro nuova professione, che è in primis quella di ‘mamma’ e ‘papà’ – sono cambiate soprattutto le tempistiche: “Mentre prima pensavamo di fare tante cose in poco tempo – quasi non avevamo idea del tempo che avevamo a disposizione – oggi nella metà del tempo facciamo il doppio delle cose. Questa credo sia proprio una prerogativa dell’essere genitori. Come artisti, è cambiata anche la nostra produzione. Il primo grande cambiamento di quando diventi genitore però penso sia che non sei più totalmente tuo. Il tuo corpo, la tua testa, il tuo cuore non li puoi più gestire in autonomia. Hai una grande responsabilità nei confronti dei figli che hai messo al mondo”.

Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione: “Non siamo genitori modello”

Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione non pretendono di ‘dare l’esempio’ con la loro vita ‘perfetta’ o presunta tale. Tutt’altro: “Secondo noi l’errore più grande che si fa da genitori è cercare di rispettare un modello, essere troppo preoccupati di cosa pensano gli altri, non lasciarsi guidare dalle tue esigenze e dalla fiducia che dovresti nutrire in te stesso. Non c’è un modo buono per essere genitori, non è il mio ambito: ci si concentra tanto sul fatto che sgridare i bambini ogni tanto faccia bene o meno. Secondo noi se si riuscisse a essere delle persone che si fidano di sé – è una cosa difficilissima – questo ti darebbe modo di essere una persona più serena: vuol dire che hai chiaro chi sei, cosa vuoi, quali sono le tue esigenze e quelle dei tuoi figli. Anche se non si arriva mai a essere così risolti”.

