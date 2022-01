Gianmarco Saurino e la morte di Lorenzo Lazzarin per Covid in Doc Nelle tue mani 2/ Ma tornerà…

Gianmarco Saurino “L’addio a ‘Doc Nelle tue mani’ una svolta di carriera che avevo bisogno”

Doc – Nelle tue mani è una delle serie Rai più amate dal pubblico. Durante la prima puntata della serie televisiva però tutti i fan hanno dovuto fare i conti con una brutta sorpresa: Lorenzo Lazzarini, interpretato da Gianmarco Saurino muore all’interno della serie per via del Covid.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni l’attore ha ammesso come la scelta di abbandonare la serie non sia stata dolorosa, ma necessaria: “Era una svolta di carriera che avevo bisogno di fare dopo tanti anni di serie tv. E con Lux Vide abbiamo trovato insieme il modo per farlo nel migliore dei modi”.

Gianmarco Saurino abbandona Doc Nelle tue mani ma non del tutto, infatti…

Dopo la tragica puntata Gianmarco Saurino ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui salutava e ringraziava tutti i fan della serie che, protestando per la sua morte, hanno dimostrato che il suo personaggio sia stato amato, lasciando una luce speranzosa per il futuro con la frase a conclusione del post: “Ragazzi miei, pensate davvero sia finita così? Sciocchi…”.

Gianmarco Saurino ha spiegato il significato di quella sua frase: “Ci saranno altri flashback e racconteremo cosa è successo a Lorenzo” svelando anche come “In una puntata dedicata al Covid vedremo come Lorenzo ha fronteggiato il virus. Ma come è morto? In seguito a quali inadempienze? Ci sono diversi temi aperti”.

