Gianmarco Saurino: “Ho pensato di diventare prete”/ “Ho avuto la vocazione grazie a mio zio, poi però…”

Gianmarco Saurino a La Volta Buona: “Per un periodo ho pensato di diventare prete”

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Gianmarco Saurino si racconta tra vita privata e carriera. Prima di diventare un attore di successo, Saurino ammette di aver pensato di diventare prete: “Ho avuto per un periodo questa vocazione, questa voglia ispirata da uno zio, fratello di mio padre che non c’è più. – ha spiegato – Mi ha trasmesso questa voglia, poi però ho capito che non era quello che volevo realmente fare perché mi piaceva anche fare l’attore.”

L’amore per la recitazione ha poi vinto sulla vocazione ecclesiastica, motivo per il quale per Gianmarco sono iniziati provini e casting che l’hanno portato a ‘Che Dio ci aiuti’. E quasi come un gioco del destino, dopo la soap ambientata nel monastero arriva un film in cui interpreta proprio un prete: L’estate più calda. “Sì, un prete che in realtà vive un dualismo, quello tra l’amore per la fede e quello per una donna”, ha ricordato Saurino.

Gianmarco Saurino e il caso Claps: “Grande responsabilità interpretare un personaggio realmente esistito”

In queste settimane Gianmarco Saurino è tornato in Rai con la fiction ‘Per Elisa – Il caso Claps’, ispirata alla tragica storia vera di Elisa Claps. “È nata un’amicizia stupenda e magica ed è una cosa che non succede così spesso. – ha spiegato Saurino, che interpreta Gildo Claps – È la prima volta che interpretavo un personaggio realmente esistito, quindi sentivo tutta la responsabilità di mettere in scena trent’anni di sofferenza e dolore di una famiglia incredibilmente meravigliosa, che è per me un esempio di esseri umani. Raccontare questa storia è un privilegio gigantesco.” ha concluso.

