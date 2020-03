Gianmarco sorprende il fratello Francesco/ Arriva Ibrahimovic! (C’è posta per te)

Zlatan Ibrahimovic è il regalo che Gianmarco fa a suo fratello Francesco. Il ragazzo vuole dire grazie alla persona che gli ha fatto da padre, da madre, da fratello e amico. Francesco e Gianmarco hanno perso la mamma molto piccoli e sono cresciuti col papà. “Avevo 10 anni, io e mio fratello dormivamo nel lettone con papà e non sapevamo che era l’ultima sera che lui sarebbe stato con noi.” ha raccontato Gianmarco. Infatti i due ragazzi poco dopo hanno perso anche il papà e sono rimasti da soli. Gli zii si sono riuniti subito dopo ma nessuno si è offerto di prenderli con loro. I due hanno rischiato di finire in un orfanotrofio ma sono stati i loro nonni ad impedirlo, prendendoli a casa. Purtroppo, prima che entrambi diventassero maggiorenni, anche i nonni sono morti.

Gianmarco “regala” Ibrahimovic a suo fratello Francesco

Dopo la morte dei nonni, è stato Francesco ad occuparsi di Gianmarco. A C’è posta per te il ragazzo svela di aver ricevuto dal fratello ogni cura possibile: “Ha lavorato duramente per dare anche a me delle possibilità” racconta, ed è grazie a lui che oggi è riuscito a realizzare anche la sua di vita. Gianmarco si è innamorato di una ragazza ed è partito con lei per la Svizzera. Qui è diventato chef. È per questo che oggi ha deciso di chiedere la complicità di Maria De Filippi e del suo programma: Gianmarco vuole ringraziare suo fratello Francesco e nel modo più bello possibile. Gli regala infatti una grande emozione: fargli conoscere il suo idolo, Zlatan Ibrahimovic!

