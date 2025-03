Gianmarco Steri a Uomini e Donne: lite con Cristina Ferrara dopo i balli con Francesca

Prosegue tra alti e bassi il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Di certo non è facile gestire i rapporti con le sue corteggiatrici, le quali sembrano piuttosto agguerrite tra di loro, pronte a conquistarlo dopo essere state scremate tra migliaia di ragazze. Al momento il tronista non si è sbilanciato troppo e ancora non si è capito da quale parte protenda tra Cristina Ferrara, Francesca Polizzi e Nadia Di Diodato. Con quest’ultima sta costruendo un rapporto prevalentemente intellettuale, mentre con le altre due sembra essere diverso.

Con Francesca Polizzi continuano i tira e molla: i due si piacciono molto, eppure Gianmarco pare non volerle dare troppe dimostrazioni. Dopo il loro bacio ha deciso di non portarla più in esterna e lei si è offesa molto tanto da lasciare lo studio di Uomini e Donne. E con Cristina? Di lei Gianmarco apprezza molto l’aspetto fisico e tra i due c’è una forte attrazione. Il parrucchiere romano ha detto di provare più coinvolgimento fisico per lei rispetto a Francesca, dopo aver baciato quest’ultima. E, secondo le ultime anticipazioni il tronista si sarebbe scontrato proprio con la Ferrara, a sua volta rimasta “a casa” dopo l’esterna del bacio.

Ma veniamo a noi. Perchè girano voci su una presunta dedica di Francesca Polizzi a Gianmarco Steri? Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne è spuntata un’altra diatriba tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri, che si sono scontrati dopo le accuse di lei sulla mancanza di interesse. Ad aggiungere carne al fuoco, anche il ballo del tronista per due volte consecutive con Francesca, cosa che ha scatenato la sua ira portandola a dargli dello “str***o“. Secondo le anticipazioni, il bel romano avrebbe particolarmente apprezzato la reazione della ragazza, descrivendola come “di pancia”.

Ad accendere la curiosità del web è stata poi una storia di Francesca Polizzi che sui social ha pubblicato una foto notturna con una canzone romantica che tradotta in italiano dice: “Non mi arrenderò“. Da quel momento i fan hanno pensato ad un felice epilogo dell’esterna con Gianmarco e a un segno per mostrare tutto il suo interesse nei confronti del tronista. Ad oggi Francesca risulta essere la corteggiatrice che più convince il pubblico di Uomini e Donne, mentre Cristina perde punti. Poco considerata dai fan del dating show è invece Nadia, forse troppo distaccata.