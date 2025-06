Gianmarco Steri sarebbe a un passo dal diventare un concorrente del Grande Fratello 2025: gli ultimi aggiornamenti sul tronista confermano

Gianmarco Steri potrebbe essere uno dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello. Alfonso Signorini è pronto a ripartire con il suo reality – che quest’anno potrebbe portare in scena la sua edizione più longeva – e sta al momento sentendo i possibili candidati che cercheranno di conquistare l’attenzione del pubblico a partire da settembre. L’ex tronista di Uomini e Donne potrebbe essere tra questi. Quelle che qualche settimana fa erano soltanto voci, pare infatti siano quasi certezze.

Rossy Rodriguez, mamma di Chiara Cainelli contro figlia e Alfonso D'Apice: "La pagheranno"/ Lui replica: è ca

L’ultima indiscrezione svela che Gianmarco sarebbe sempre più vicino alla conferma, tanto da essere stato convocato per un colloquio con gli autori del reality di Canale 5. “Gianmarco è uno tra i primi probabili concorrenti della prossima edizione del GF! A breve farà un colloquio”, è la notizia lanciata dall’esperto di gossip Amedeo Venza su Instagram.

Valentino ed Elia Cisilin, chi sono i figli di Beatrice Luzzi? Il rapporto con la mamma/ "Paura di deluderli"

Gianmarco Steri concorrente quasi certo al Grande Fratello 2025 (e non solo lui): l’indiscrezione

L’ex tronista di Uomini e Donne è, d’altronde, al centro del gossip in questi mesi per la sua relazione, iniziata da poco, con Cristina Ferrara, corteggiatrice che ha scelto proprio nel dating show di Maria De Filippi. Proprio in questi giorni si parla di crisi per la coppia, il che accende nuovi riflettori su Steri, che potrebbe essere il concorrente perfetto per Signorini.

L’indiscrezione di Venza però ci svela che Gianmarco non è l’unico nel mirino degli autori del Grande Fratello. Ci sarebbero infatti altri due nomi, probabilmente proprio dal mondo di Uomini e Donne, candidati a fare il loro ingresso nella Casa da concorrenti. È molto probabile che si tratti di protagonisti dell’ultima edizione, molto amati o discussi dal pubblico del programma, ma i nomi restano, al momento, un mistero. Bisognerà attendere le prossime ore per saperne di più.

Shaila Gatta rimpiazza Giuseppe Garibaldi per i casting di Grande Fratello/ Strategia di Mediaset?