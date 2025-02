Gianmarco Steri a Uomini e Donne: 11.000 mila corteggiatrici ma il web s’infuria: “Sembra bestiame”

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 12 febbraio 2025, ampio spazio ha avuto il trono di Gianmarco Steri. Il suo percorso sta entrando sempre più nel vivo e nelle scorse puntate ha conosciuto meglio due corteggiatrici: Giorgia e Francesca, per lui però sono state ben 11.000 le ragazze che hanno chiamato la redazione per conoscerlo. Un numero enorme che ha costretto la redazione ad organizzare dei veri e propri autobus. Ed in studio sono entrate più quasi 100 ragazze che hanno occupato ogni spazio disponibile dello studio.

GAIA, CHI E' DAMA DI UOMINI E DONNE: TENSIONI CON ALESSIO PILI STELLA/ Lei non chiude: Gianni Sperti attacca

Gianmarco Steri a Uomini e Donne ha stravolto la liturgia dello show, Maria De Filippi ha fatto entrare in studio più di 100 ragazze e subito dopo ha aggiunto: “Devo correggere il dato, non sono 8.000 ma ben 11.000” E per farle entrare in studio tutte occorrono più di 10 minuti. Tuttavia tale ‘show’ ha generato malumore sul web. Su X infatti si legge: “La prima volta ha fatto ridere, la seconda pure ma alla terza che gran coglio*i. Basta far arrivare ragazze come se fosse al mercato.” “11.000 corteggiatrici che vogliono scendere per lui, lui ha proprio detto vado e spacco tutto.” “Un quarto d’ora di musichetta con loro che sfilano, ma cos’è: il mercato del bestiame?”

Tina Cipollari attacca Gemma Galgani a Uomini e Donne: "Fai pena"/ "Mai stata interessata a Gian Piero!"

Uomini e Donne, Gianmarco Steri sempre più colpito da Francesca: “Spontanea e particolare”

Nel frattempo il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne entra sempre più nel vivo, il 28enne romano sta iniziando a conoscere le prime corteggiatrici, per ora hanno catturato la sua attenzione Giorgia, Liane Arias e Francesca, di quest’ultima il bel tronista sembra sempre più attratto. Ha elogiato non solo la sua bellezza ma anche la prontezza e intelligenza. La reputa una ragazza spontanea e naturale e soprattutto molto particolare, in senso positivo. Insomma, Gianmarco Steri è già invaghito di Francesca? Si scoprirà più avanti con certezza come si evolverà il suo percorso.