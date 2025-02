Uomini e Donne: segnalazione clamorosa su Caterina Teodorani: corteggiatrice di Gianmarco Steri: “Cerca visibilità”

Cresce sempre di più l’attesa e l’attenzione per il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Il 28enne romano dopo non essere stato la scelta di Martina De Ioannon ha accettato la proposta di Maria De Filippi di diventare lui il nuovo tronista. Da allora è stato un boom di richieste di corteggiatrici scese per lui, più di 8000 mentre lui ha concentrato la sua conoscenza solo su un paio tra cui Caterina Teodorani che in queste ore è finita al centro dei rumor. Stando infatti a quanto riporta una segnalazione giunta all’esperta di gossip Deianira Marzano, la giovane sarebbe solo in cerca di visibilità.

Nel dettaglio, una follower della Marzano che, a suo dire, conosce bene Caterina Teodorani, corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne le ha segnalato non solo che sarebbe in cerca di visibilità ma che in passato ha frequentato un volto storico del dating show di Maria De Filippi, Luca Onestini. “È andata a Uomini e Donne solo per visibilità, lo sa tutta Cesena. Era la stessa ragazza che si frequentava con Luca Onestini sempre per visibilità. Se pubblichi in anonimo grazie.” recita la segnalazione riportata da Deianira, ovviamente si tratta solo di rumors e per questo vanno presi con la dovuta cautela.

Gianmarco Steri a Uomini e Donne: chi è la corteggiatrice Caterina Teodorani

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne farà il suo ingresso Caterina, la nuova corteggiatrice di Gianmarco Steri, ma chi è? Su di lei si sa ancora molto poco, giornalista praticante, vive a Roma ma è originaria dell’Emilia-Romagna. Sportiva e amante del fitness nei suoi profili social spesso condivide contenuti sul vivere sani e in forma. In passato è finita al centro del gossip per il suo flirt con Luca Onestini e vanta un profilo Instagram di 11.000 follower. Si scoprirà più avanti, invece, come proseguirà la sua conoscenza con il nuovo tronista, quest’ultimo nella puntata di oggi, invece, uscirà in esterna con Liane.