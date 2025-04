Gianmarco Steri e le esterne con Cristina e Francesca a Uomini e Donne

Gianmarco Steri abbandona lo studio di Uomini e Donne nella puntata del 28 aprile 2025. Il tronista si sta avvicinando al momento fatidico della scelta che, ad oggi, sembra ancora lontana. Il tronista si sta dividendo tra Cristina Ferrara, Francesca Polizzi e Nadia Di Diodato, ma l’assenza di quest’ultima in studio, scatena una reazione spiazzante da parte di Gianmarco.

Maria De Filippi chiama in studio Gianmarco Steri annunciando le sue esterne fatte con Cristina e Francesca che sono ancora fuori dallo studio. Il tronista si accomoda al centro dello studio per vedere le esterne, ma guardandosi intorno, nota l’assenza di Nadia e non nasconde la delusione al punto da chiedere a Maria De Filippi di poter lasciare lo studio rimandando la messa in onda delle esterne.

Gianmarco Steri e le parole su Nadia Di Diodato

“Non vedo Nadia e questa cosa non mi va bene”, dice Gianmarco Steri. “Non c’è perché lei l’altra volta si è autoeliminata e ti ho chiesto se andavi da lei. Tu mi hai detto che ci saresti andato dopo. Sei andato?“, chiede Maria De Filippi ricevendo una risposta negativa. “No, ma io metto sempre l’orgoglio da parte. Io, l’altra volta, ho fatto un’esterna con Francesca e ho vissuto un momento commovente che, però, non era dovuto a Francesco ma ad un momento mio e mi ha deluso il fatto che sia andata via“, dice Gianmarco.

“Non voglio mancare di rispetto a Cristina e Francesca, ma vorrei andare a prenderla e vedere le esterne domani”, dice ancora il tronista. Maria De Filippi accoglie la richiesta di Gianmarco che, così, saluta tutti lasciato lo studio per andare da Nadia e provare a convincerla a tornare in trasmissione.