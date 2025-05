Gianmarco Steri annuncia la scelta a Uomini e donne

Il momento della messa in onda della puntata della scelta di Gianmarco Steri si avvicina. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 22 maggio 2025, il tronista arriva in studio dove trova già Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. A differenza delle precedenti puntate, il tronista non ha fatto esterne e non ci sono stati chiarimenti e confronti in camerino. In studio, il clima tra Cristina e Nadia è finalmente sereno.

Grazie all’interno di Maria De Filippi, nella scorsa puntata, Cristina e Nadia hanno messo un punto alla loro rivalità ed entrambe hanno spiegato di non avere nulla contro l’altra ma di essere semplicemente rivali nutrendo un interesse per la stessa persona. Rivalità che, però, sta per finire perché Maria De Filippi spiega che le registrazioni stanno per terminare e per Gianmarco è arrivato il momento di scegliere.

La reazione di Nadia e Cristina all’annuncio di Gianmarco Steri

Dopo mesi di dubbi e paure, per Gianmarco Steri è arrivato il momento di scegliere. “Avete capito che sceglie?”, chiede Maria De Filippi a Nadia e Cristina ricevendo una risposta affermativa. “Vi agita questa cosa?”, chiede ancora la padrona di casa indagando sullo stato d’animo delle due ragazze che, per tutta la durata del trono, sono state spesso assalite da tanti dubbi sull’interesse del tronista nei loro confronti.

“Ma scegli o vai via da solo?”, chiede Cristina stuzzicando Gianmarco. “Tutto può essere”, risponde il tronista che, prima di svelare il nome della ragazza con cui vuole lasciare il programma, trascorrerà un’intera giornata con entrambe. Il trono di Gianmarco, dunque, è ormai agli sgoccioli e la puntata della scelta andrà in onda la prossima settimana.

