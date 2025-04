Gianmarco Steri sembra essere sempre più vicino alla scelta nello studio di Uomini e Donne. Il tronista, nel corso della registrazione del 31 marzo, si è infatti ulteriormente sbilanciato nei confronti di una delle sue corteggiatrici: Nadia Di Diodato. Le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni svelano, infatti, che Gianmarco è uscito in esterna con Nadia e, durante il nuovo incontro, i due si sono nuovamente baciati.

Un comportamento che ha scosso le altre sue corteggiatrici, Francesca Polizzi che Cristina Ferrara, già arrabbiate per il fatto che Gianmarco non abbia voluto avere un confronto con loro dopo la precedente registrazione. Le due ragazze sono state anzi snobbate dal tronista, che ha preferito concentrarsi su Nadia e la loro nuova esterna.

Francesca furiosa con Gianmarco Steri a Uomini e Donne: volano accuse

Francesca Polizzi, in particolar modo, è apparsa molto provata dal comportamento di Gianmarco, al punto da poter decidere di non tornare più a Uomini e Donne. A Cristina, invece, il tronista ha detto di riconoscere che, nonostante i tanti dubbi che ha sul suo conto, lei abbia un reale e concreto interesse nei suoi riguardi. Il suo problema sarebbe quello di non riuscire a dimostrarlo pienamente come, invece, fa Nadia.

Furiosa con Gianmarco, Francesca ha risposto alle accuse secondo e quali il suo unico interesse a Uomini e Donne sarebbe quello di ottenere visibilità per le sue sponsorizzate accusandolo a sua volta di aver fatto lo stesso. Steri si è però difeso, dicendo che erano semplicemente pubblicità per alcuni suo amici. Cristina, invece, ha commentato il nuovo bacio tra Gianmarco e Nadia dicendo che lei non vede tra loro due alcun sentimento. Intanto sul web c’è chi ritiene che invece quest’ultima possa essere proprio la scelta del tronista.

