Anticipazioni Uomini e Donne: Francesca Polizzi se ne va, Nadia in lacrime per Gianmarco Steri

Come procede il trono classico di Uomini e Donne? Gianmarco Steri è il protagonista assoluto di questa stagione del programma e sebbene sia sulla sedia rossa da poco tempo, iniziano già i primi litigi e le prime dinamiche. Secondo la registrazione di Uomini e Donne di martedì 11 marzo 2025 tra le corteggiatrici si sta creando un po’ di maretta dopo che il tronista ha baciato Francesca Polizzi. Con quest’ultima ha passato una romantica esterna e fra i due è scattato un romantico bacio anche se l’emozione del momento è stata sopita dalle dichiarazioni di Gianmarco Steri in puntata.

Cos’è successo? Dopo la magnifica uscita, il tronista ha portato in esterna anche Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, le attuali corteggiatrici a Uomini e Donne. A differenza di quanto si potesse pensare, è scattato un bacio appassionato anche con Cristina, e Gianmarco Steri ha ammesso di provare più attrazione nei suoi confronti rispetto a quella che prova verso Francesca Polizzi, che risentitasi delle sue dichiarazioni ha deciso di abbandonare lo studio. Male anche per Nadia: i due discutono in camerino ma non riescono a trovare un punto in comune e Gianmarco decide di andare via senza chiarire facendola piangere da sola.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri cambia idea su Francesca?

Francesca Polizzi è una delle corteggiatrici di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, nonchè la ragazza “preferita” dagli amici del tronista i quali ogni tanto spuntano in studio per controllare la situazione. La giovane è laureata in lingue e parla benissimo il cinese, tanto che sui social è conosciuta per divulgare chicche sulla lingua orientale. Il suo percorso con Gianmarco era iniziato a meraviglia: sembrava essere proprio lei la ragazza dei suoi sogni, dolce, acqua e sapone e spensierata. Eppure, secondo quanto dicono le ultime registrazioni di Uomini e Donne, il tronista romano avrebbe deluso i fan esprimendo la sua preferenza per Cristina Ferrara.