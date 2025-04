Il bacio di Gianmarco Steri a Nadia a Uomini e Donne ha generato tantissime reazioni sui social dopo la puntata di mercoledì 9 aprile. Infatti, il tronista ha spiazzato tutti dopo aver dichiarato che quello con Nadia è stato il bacio in cui ha provato più emozioni sin dall’inizio del suo trono nel programma di Canale 5. L’esterna tra i due è stata parecchio emozionante, organizzata in modo romantico in un prato la sera sotto un piumone con un calice di vino.

Qui, Nadia e Gianmarco Steri si sono emozionati ed è scattato il bacio sotto una canzone di Alessandra Amoroso. Dopo la messa in onda dell’esterna sono crollate le aspettative dei fan nei confronti delle altre due corteggiatrici Cristina Ferrara e Francesca Polizzi, sulle quali si era scommesso tanto a livello di feeling. Con la prima pare ci sia un momento di stallo, mentre rispetto alla seconda, tante sono state le lamentele dei telespettatori per come l’ha trattata in puntata, non facendola sentire apprezzata per avergli fatto ascoltare una canzone per lei importante. Ma a generare il caos è stato proprio il bacio con Nadia Di Diodato: i social si sono scatenati nei momenti più disparati.

Gianmarco Steri bacia Nadia, spiazzano i commenti dei fan: “

Ricordate il bacio tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara? Qualche tempo fa, a Uomini e Donne, i due si erano avvicinati dopo un’esterna molto appassionata dove l’attrazione fisica era palese. Eppure, i commenti sui social erano stati piuttosto negativi dato che al momento il pubblico nutre grossi dubbi sulla genuinità di Cristina, che mentre ha visto il bacio con Nadia ha canticchiato la canzone in sottofondo facendo infuriare Gianmarco.

Al contrario, dopo la messa in onda dell’ultima esterna con Nadia, il pubblico si è riversato sotto i canali ufficiali del programma con una marea di commenti estremamente positivi, anche da parte di chi non la apprezza particolarmente: “Nadia è la migliore a mio avviso. Sincera, diretta e bella sveglia”, “Il bacio più bello tra le 3 ragazze. A me Nadia piace davvero molto!”, e ancora: “Prima esterna veramente emozionante…. Bellissimi insieme!”. Anche chi non è fan della corteggiatrice ha notato passione tra i due: “Non mi sta simpatica Nadia ma secondo me è stato il bacio più bello piuttosto che quello con Cristina e Francy”. Sarà lei la scelta?