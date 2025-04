Gianmarco Steri e l’esterna con Francesca

Due esterne per Gianmarco Steri nella puntata di Uomini e Donne del 9 aprile 2025. Maria De Filippi manda in onda prima l’esterna con Francesca a cui chiede spiegazioni sulla promozione di un lucidalabbra. “Ci sono rimasta male. Non voglio che tu voglia farti bella agli occhi della gente. Voglio semplicemente che tu sia te stessa”, dice il tronista a cui poi la corteggiatrice dedica una canzone. “Mi sei mancato”, dice poi Francesca che, da tempo, non usciva in esterna con il tronista che, nelle ultime settimane, si è dedicato soprattutto a Cristina e a Nadia.

Chi sono Giovanni Siciliano e Luana del trono over/ Lite con Francesco: "Sei un buffone"

Francesca, poi, arriva in studio e si accomoda al centro dello studio dove, tra il tronista e la corteggiatrice scoppia la discussione. “Io ero felicissima di vederti ma non possiamo discutere sempre per un mese. Dopo un mese di continue discussioni volevo un momento di leggerezza e dirti quello che sento io. Quando mi hai detto perché ti facevo ascoltare la canzone ci sono rimasta male”, ammette Francesca. “Abbiamo poco tempo e in quel poco tempo devo farti capire quello che sento”, dice ancora la corteggiatrice. “In quel momento ti stavo esponendo dei dubbi e, invece, di calmarmi, farmi ascoltare una canzone è stato fuori luogo“, replica il tronista.

Chi è Sebastiano Mignosa, cavaliere di Uomini e Donne/ Tutto finito con Gloria Nicoletti

Gianmarco Steri e il bacio con Nadia a Uomini e Donne

Spazio, poi, all’esterna di Gianmarco Steri con Nadia. Dopo le ultime esterne in cui sono stati più vicini, nell’esterna trasmessa nella puntata del 9 aprile 2025 di Uomini e Donne, scatta un bacio passionale tra il tronista e la corteggiatrice che si è lasciata andare come le aveva chiesto il tronista.

Di fronte al bacio, da parte di Francesca e Cristina non arriva alcuna reazione e la cosa indispettisce Gianmarco Steri che accusa le due corteggiatrici di non battere ciglio di fronte ad un momento così importante. Francesca e Cristina si difendono e fanno notare al tronista di non dover reagire quando lo chiede lui.

Chi è Luciano, cavaliere di Uomini e Donne/ Gemma esce con lui e scatena la lite con Tina Cipollari