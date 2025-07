Gianmarco Steri parla di come è cambiata la propria vita dopo Uomini e Donne svelando anche un retroscena sul suo lavoro.

Gianmarco Steri continua ad essere uno degli ex protagonisti di Uomini e Donne più seguiti sui social dai fan del programma. La partecipazione al programma di Maria De Filippi, prima come corteggiatore e poi come tronista, gli ha permesso non solo di conquistare il cuore di Cristina Ferrara, la sua scelta e sua attuale fidanzata, ma anche una grande popolarità. Nonostante l’affetto del pubblico, sia durante che dopo Uomini e donne, Gianmarco Steri ha sempre continuato a svolgere il proprio lavoro.

Anticipazioni Uomini e Donne: chi sono gli ospiti delle prime registrazioni/ L'indiscrezione scatena il web

Dopo aver abbandonato il calcio a causa di un infortunio, Gianmarco è diventato un parrucchiere e attualmente è titolare di due negozi a Roma tra i quali si divide. Durante il suo percorso sul trono di Uomini e Donne, uno dei due negozi è stato anche lo scenario di un’esterna con Nadia Di Diodato. Il futuro lavorativo di Gianmarco, dunque, sembra già segnato ma sarà davvero così?

Uomini e Donne: chi torna nel trono over/ Cosa accadrà nella nuova stagione

Gianmarco Steri e la confessione sul lavoro

Gianmarco Steri si è raccontato ai microfoni di Chi e, oltre a parlare di Cristina Ferrara e del loro rapporto, ha anche parlato del suo lavoro. “Non abbandonerei mai il mio lavoro, ma mi sono ritrovato in questo bellissimo caos e con una notorietà a cui non ero abituato. Ora devo capire dove andare“, ha affermato Steri. Nessuna volontà di cambiare lavoro da parte di Gianmarco Steri la cui professione, però, potrebbe prendere un’altra strada.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Gianmarco potrebbe tornare a Uomini e Donne proprio per svolgere il proprio lavoro e occuparsi del look dei vari protagonisti. Per ora, tuttavia, si tratta di un’indiscrezione non ufficializzata ma non sarebbe la prima volta che un ex tronista o ex corteggiatore resti nel programma per un lavoro dietro le quinte. Per scoprire, dunque, se Gianmarco tornerà a Uomini e Donne come hair stylist non ci resta che aspettare settembre.

Sarah Esposito nuova tronista di Uomini e Donne dopo Temptation Island?/ ‘Rottura’ con Valerio permettendo…