Gianmarco Steri torna a Uomini e Donne insieme a Cristina Ferrara? I due stanno ancora insieme e per lui potrebbe esserci una grande novità

È stato il protagonista del gossip di Uomini e Donne di questa calda estate e potrebbe esserlo anche di questo autunno televisivo. Lui è Gianmarco Steri, tronista della scorsa edizione del dating show di Maria De Filippi che ha concluso il suo percorso con una scelta che tanto ha fatto chiacchierate. Gianmarco ha iniziato una storia con Cristina Ferrara, finita sotto i riflettori per numerose segnalazioni arrivate nei mesi successivi al trono.

Cinzia Paolini torna a Uomini e Donne/ La dama ci riprova dopo la delusione vissuta con Sebastiano

Si è parlato di crisi per la coppia, addirittura di rottura, ma sono anche nati numerosi sospetti sul fatto che Gianmarco e Cristina fingessero a favor di popolarità. Fatto sta che, dopo le numerose segnalazioni, di recente i due sono tornati a mostrarsi sui social felici ed innamorati, allontanando le voci di crisi. La storia d’amore procederebbe, dunque, a gonfie vele, ma Gianmarco potrebbe raccontare molto di più nelle prossime ore.

Nadia Di Diodato è la nuova tronista di Uomini e Donne?/ Una foto svela la verità

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara ospiti a Uomini e Donne? Nuovo lavoro per l’ex tronista

Sì, perché iniziano oggi le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne e Gianmarco e Cristina potrebbero essere ospiti in studio. L’ex tronista, inoltre, potrebbe essere più di un ospite: nei giorni scorsi si è diffusa la voce secondo la quale Maria De Filippi lo vorrebbe nel suo team dietro le quinte del dating show, con la mansione di hairstylist. Gianmarco, dunque, otterrebbe così un nuovo lavoro, stavolta proprio nel mondo della TV dove, a quanto pare, secondo altre indiscrezioni, sognerebbe di sfondare. Si è parlato infatti di un suo presunto provino per il Grande Fratello, che non avrebbe però avuto buon esito. Le porte della TV per l’ex tronista potrebbero comunque aprirsi in un altro modo.