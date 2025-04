Il lavoro di Gianmarco Steri, tronista di Uomini e Donne

Gianmarco Steri è indubbiamente uno dei protagonisti indiscussi dell’attuale stagione di Uomini e Donne. Dopo aver corteggiato per mesi Martina De Ioannon che, però, durante il momento della scelta gli ha preferito Ciro Solimeno, ha accettato immediatamente l’offerta di Maria De Filippi di salire sul trono per continuare a cercare l’amore, anche se in una veste diversa. L’annuncio di Gianmarco sul trono di Uomini e Donne ha scatenato l’entusiasmo del pubblico al punto che la redazione ha ricevuto circa 8mila richieste da parte di ragazze pronte a conoscerlo e a corteggiarlo.

Gianmarco, dunque, è diventato uno dei tronisti più desiderati della storia di Uomini e Donne. A conquistare le ragazze è stato il carattere e il modo di fare del tronista che è riuscito anche a raccontarsi e a mostrare la semplicità della sua vita fatta di famiglia, amici e di un lavoro che svolge con passione. Gianmarco, infatti, fa il barbiere.

Dove trovare Gianmarco Steri

Gianmarco Steri è nato il 30 aprile 1996 a Roma e, nella sua vita, ha sempre avuto due grandi passioni: il calcio e i capelli. Concreto e determinato ha deciso di trasformare la passione per i capelli in un lavoro aprendo due negozi. Il tronista di Uomini e Donne, infatti, ha due barber shop nella capitale, uno a Villa Gordiano e uno a Centocelle..

Si tratta di due zone conosciute della capitale e, sicuramente, le persone della zona potrebbero esserci state almeno una volta senza saperlo. Uno dei negozi di Gianmarco è stato mostrato anche in un’esterna di Uomini e Donne per una sorpresa di una corteggiatrice che lo aveva raggiunto proprio sul posto di lavoro. Quando Gianmarco non è nello studio di Uomini e Donne, dunque, potete facilmente trovarlo nei suoi negozi.

