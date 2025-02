Gianmarco Steri, chi è il tronista: sceglierà tra cento ragazze a Uomini e donne

Stando alle anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e donne, Gianmarco Steri sarà uno dei protagonisti nel dating show, visto che sarà chiamato ad affrontare uno speed date, dopo che nei giorni scorsi è stato informato riguardo alla possibilità di scegliere tra cento donne che aveva scritto alla redazione per lui dopo che Martina De Ioannon ha fatto una scelta diversa puntando su Ciro Solimeno come compagno di vita. Tra le ragazze che hanno suscitato maggior interesse in Gianmarco Steri troviamo sicuramente Liane Arias, corteggiatrice del protagonista del dating show in queste settimane, rimasto colpito dal suo fascino, il ragazzo ha confidato:

“Ho visto che sei della Lazio ma io non tifo. Sembri una bellissima persona e vorrei conoscerti” le parole di Gianmarco Steri che ha quindi confidato di voler approfondire la conoscenza con la ragazza a Uomini e donne.

Gianmarco Steri e la prima esterna in arrivo a Uomini e donne

I prossimi giorni potrebbero risultare molto importanti per il giovane Gianmarco Steri, che dopo aver scrutato la lista delle corteggiatrici a Uomini e donne sembra pronto per la sua prima esterna. In attesa di capire come si evolveranno le cose per il bel tronista, cresce la possibilità di vedere il ragazzo insieme a Liane Arias, con la quale sembra voler approfondire la conoscenza nella trasmissione di Canale Cinque.

La storia tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sembra ormai parte del passato e Gianmarco Steri è riuscito a metterla da parte nella casella dei ricordi più dolorosi, adesso scopriremo a Uomini e donne con chi deciderà di intraprendere una relazione.