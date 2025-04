Sicuri di sapere tutto su Gianmarco Steri? Il tronista di Uomini e Donne continua a suscitare tanta curiosità tra i telespettatori che ogni giorno dal lunedì al venerdì lo seguono nel suo percorso su Canale 5. Sin da quando è entrato nel programma di Maria De Filippi, moltissime ragazze da tutta Italia si sono mostrate interessate a lui, soprattutto dopo averlo conosciuto durante il trono di Martina De Ioannon. Qui, aveva mostrato il suo carattere puro e sincero, aggiudicandosi l’ottima reputazione di “fidanzato perfetto”.

Gianmarco Steri sta frequentando tre ragazze e per il momento non sembra aver chiesto alla redazione di far scendere altre corteggiatrici per lui. Si concentra invece su Francesca, Nadia e Cristina, tre donne molto diverse tra loro ma ognuna con un carattere ben definito. Ma oltre al suo percorso a Uomini e Donne, i fan si domandano com’era prima la vita di Gianmarco, cosa faceva, gli studi e dove vive attualmente. Andiamo a scoprire le informazioni che lo riguardano, in modo da scoprire chi è uno dei tronisti più amati in assoluto di Uomini e Donne.

Gianmardo Steri, la lunga relazione prima di Uomini e Donne

Secondo quanto riportato da TvBlog, Gianmarco Steri, che di recente ha svelato chi è la sua corteggiatrice preferita, è un grandissimo appassionato di calcio e da diversi anni pratica questo sport nella Racing Roma, squadra dove ricopre il ruolo di attaccante. Sui social è piuttosto attivo e nell’ultimo periodo ha guadagnato ancora più follower grazie al programma di Uomini e Donne. Cosa pubblica? Prevalentemente fotografie di quello che fa tutti i giorni, pur mantenendo alto riserbo. Sin dall’inizio, infatti, il giovane romano si è mostrato restio a parlare della sua vita privata. Dunque non sappiamo chi è la sua fidanzata precedente, come si chiama e il suo nome su Instagram.

Si sa per certo, però, che prima di mettersi in gioco a Uomini e Donne aveva avuto una lunga relazione. Al momento Gianmarco vive a Roma (non si sa in quale quartiere) e svolge la professione di parrucchiere, tanto che in una delle ultime esterne ha tagliato i capelli a una delle sue corteggiatrici. I fan lo amano per il suo essere “bravo ragazzo” per definizione, sincero e davvero desideroso di innamorarsi. Siamo sicuri che non ci deluderà!