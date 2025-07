Gianmarco Steri ha chiuso con Cristina Ferrara per un futuro in TV dopo Uomini e Donne? Per l'ex tronista si aprono vari scenari: ecco quali

Cosa sta succedendo davvero tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara? La loro storia è davvero già al capolinea dopo Uomini e Donne? Sono settimane, ormai, che la coppia è al centro del gossip a causa di indizi e segnalazioni che sembrano confermarne la rottura. Prima l’avvistamento di Gianmarco a Marbella senza Cristina, poi le segnalazioni su serate in discoteca ed eventi separati. C’è chi ha iniziato allora ad accusarli di essere una coppia ‘fake’, che rimane insieme solo per pubblicità e serate.

Il silenzio è stato rotto, qualche giorno fa, da Cristina, ha smentito (seppur debolmente) le voci di rottura con Gianmarco, spiegando che le cose tra loro vanno bene e che lui era a Marbella per l’addio al celibato di un amico. Ma anche dopo questo intervento di Cristina, la situazione sembra non essere cambiata, anzi, ultime indiscrezioni rendono ancora più palese che qualcosa, tra i due, non va.

Gianmarco Steri pronto a tornare in TV: da Uomini e Donne al Grande Fratello?

Si fa sempre più spazio l’ipotesi che Gianmarco Steri stia invece pensando ad un ritorno in TV. Da settimane circola la voce secondo la quale l’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe stato provinato per il Grande Fratello. Il che ne fa un papabile concorrente della prossima edizione, ancor di più dopo le voci di un suo ingresso nella stessa agenzia televisiva di Alfonso Signorini. C’è anche un’altra possibilità per Steri: potrebbe infatti tornare a Uomini e Donne in pianta stabile, come parrucchiere del programma, essendo questo il suo mestiere nella ‘vita reale’. In tutto questo, pare non ci sia spazio per Cristina Ferrara. Da qui la convinzione, ormai di molti, che la loro storia stia per raggiungere davvero il capolinea.