Gianmarco Steri e la confessione choc a Uomini e Donne: “Avevo ansia sociale, qui sono cambiato”

C’è stato spazio anche una lunga e toccante lettera di Gianmarco Steri a Uomini e Donne dove ha aperto il suo cuore confidando tutte le sue emozioni ed i suoi sentimenti. Il tronista prima della scelta ha confessato che il percorso del dating show di Maria De Filippi lo ha cambiato e non poco. Gianmarco ha ammesso che prima di partecipare al programma era vulnerabile, era convinto di aver deluso suo padre e la sua famiglia, con la sorella si dimostrava scontroso: “Ho sviluppato un ansia sociale incontrollabile, ne soffrivo.”

L’esperienza a Uomini e Donne ha cambiato Gianmarco Steri. Nonostante all’inizio fosse convinto che ci fosse la spettacolarizzazione dei sentimenti ha conosciuto persone straordinarie che hanno saputo ascoltarlo e capirlo ed a quel punto ha capito di non essere sbagliato ma al contrario ha cercato di colmare quel vuoto che lo stava annientando e c’è riuscito. Il tronista alla fine ha concluso: “Non c’è unicità, tutti affrontiamo sofferenze e delusioni….non sono se uscirò da qui con la donna giusta ma sicuramente convinto e consapevole che senza amore non si vive.” E dopo aver ringraziato tutta la sua famiglia, i suoi amici e la zia Renata scomparsa di recente, ha concluso dicendo ‘abbiamo vinto insieme‘.

Maria De Filippi e la lettera per Gianmarco Steri a Uomini e Donne: “Sei un ragazzo buono e sensibili”

Poco dopo a leggere una lettera a nome suo e di tutta la redazione per Gianmarco è Maria De Filippi: “Hai sconfitto la timidezza, sei un ragazzo dall’animo buono, con grandi valori…Hai detto che questo percorso ha trasformato i tuoi punti deboli in punti di forza, sei maturato.” Maturato, corretto, onesto, mai polemico sono i pregi che la De Filippi ha elencato al tronista prima di concludere: “Siamo fieri di aver percorso insieme a te questo cammino.” Il tronista non ha nascosto la commozione per le splendide parole della conduttrice, Steri del resto è presente nel programma sin da settembre, prima come corteggiatore di Martina De Ioannon e poi come tronista.