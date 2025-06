Gianmarco Steri concorrente al Grande Fratello 2025 dopo Uomini e Donne? Dopo l'indiscrezione spunta un ostacolo: la fidanzata Cristina Ferrara

Uomini e Donne, Gianmarco Steri concorrente del Grande Fratello 2025? “Lui pronto a tutto ma spunta un ostacolo”

Nei giorni scorsi Lorenzo Pugnaloni, esperto del dating show di Canale5, aveva lanciato un’indiscrezione bomba, uno dei protagonisti di quest’ultima edizione sarebbe pronto per entrare nella Casa più spiata d’Italia: Gianmarco Steri concorrente del Grande Fratello 2025 dopo Uomini e Donne? Secondo Pugnaloni l’ex tronista sarebbe pronto a tutto per partecipare al reality ed entrare nella Casa a settembre ma tuttavia ci sarebbe un problema, un ostacolo alla sua partecipazione.

Mario Verona, la dedica alla fidanzata Mara/ Amore a gonfie vele per l'ex Uomini e Donne

In queste ore, infatti, alcuni siti come LiberoMagazine ipotizzano che Cristina Ferrara, la ragazza che il tronista ha scelto alla fine del suo percorso ad Uomini e Donne possa essere un problema e non essere d’accordo ad un’eventuale sua partecipazione al GF. La loro storia d’amore è ancora all’inizio e se a settembre Gianmarco Steri sarà un concorrente del Grande Fratello i due potrebbero non vedersi per mesi e ciò potrebbe mettere a dura prova il loro amore. Tuttavia, va anche aggiunto che qualora Gianmarco Steri entrasse come concorrente al Grande Fratello anche Cristina Ferrara verrebbe coinvolta con ospitate e sorprese o magari addirittura con il suo ingresso a tutti gli effetti.

Diego Di Fazio assente a Uomini e Donne?/ Ecco perché potrebbe non tornare

Grande Fratello 2025, Gianmarco Steri di Uomini e Donne tra i concorrenti? Spunta ‘l’ostacolo’ Cristina Ferrara

Per il momento la partecipazione di Gianmarco Steri di Uomini e Donne al Grande Fratello 2025 è solo un’indiscrezione, non è chiaro se parteciperà davvero al reality e soprattutto come reagirà la sua fidanzata Cristina Ferrara. Il percorso di Gianmarco nel programma, tuttavia, ha conquistato il pubblico. Prima si è presentato come coteggiatore di Martina De Ioannon, poi dopo non essere stato la scelta ha accettato di fare il tronista. Durante il suo percorso da tronista ha concentrato la sua conoscenza su Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara scegliendo quest’ultimo. Quel che è certo, tuttavia, è che il connubio Uomini e Donne-Grande Fratello nel corso degli anni ha sempre funzionato, chi partecipa al dating show di Maria De Filippi spesso ambisce ad entrare al GF per rimanere in auge, gli esempio sono tantissimi da Giulia De Lellis ad Andrea Damante, da Luca Onestini a Soleil Sorge passando per i più recente Javier Martinez e Chiara Cainelli.