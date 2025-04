Uomini e donne, tensione tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara

Nervi tesi nel salotto di Uomini e donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono ritrovati in studio nel programma di Maria De Filippi, e tra loro sono partiti toni alti. I due volti del dating show di Canale Cinque sono stati protagonisti di un battibecco, dopo che la corteggiatrice aveva saltato una precedente esterna, questione che aveva indispettito lo stesso Gianmarco Steri, rimasto spiazzato dalla decisione della donna. E questo ha ovviamente fatto saltare i nervi a Gianmarco Steri, rimasto colpito in negativo dalla presenza in studio della donna: “Non capisco cosa ci fai qui!” ha esordito Gianmarco.

E la replica di Cristina Ferrara non si è ovviamente fatta attendere: “Allora non fare l’inca***to, perché quella che dovrebbe essere inca***ta davvero sono io. Sono qui perché il confronto lo voglio e lo cerco. Sono stata di m***a” le parole di fuoco della corteggiatrice nel salotto di Uomini e donne.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, la frecciata: “Non ho costruito niente”

Sono volati gli stracci nella puntata odierna di Uomini e donne su Canale Cinque, con Gianmarco Steri e Cristina Ferrara arrivati a dirsele senza esclusione di colpi. Clima incandescente nel programma Mediaset, Gianmarco Steri ha tuonato contro Cristina nel salotto di Maria De Filippi.

“Non ho costruito nulla di emotivo per un motivo: a un certo punto arriverà un momento dove, con qualcuna di voi o con tutte e tre, riuscirò ad aprirmi e a raccontarmi. Per quanto mi riguarda, quello è molto più intimo che darsi un bacio. Siamo qui per conoscerci, non solo per darci due baci” lo sfogo del tronista che ha incontrato l’immediata reazione della donna. “Non mi hai dato niente in questa esperienza” ha attaccato Cristina Ferrara scagliandosi contro l’aspirante fidanzato nella trasmissione Mediaset. E intanto Gianmarco sembra sempre più vicino a Nadia.

