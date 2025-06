Gianmarco Steri di Uomini e Donne ricorda il grave incidente subìto: "Ricostruito la mandibola", dopo il racconto choc lancia un appello

Uomini e Donne, Gianmarco Steri e la confessione choc: “L’anno scorso ho avuto un grave incidente”

Nelle scorse ore Gianmarco Steri di Uomini e Donne ha fatto una confessione scioccante tramite i suoi profili social ricordando un periodo doloroso avvenuta esattamente una anno fa. Attraverso una storia Instagram l’ex tronista del dating show di Canale5 ha voluto ricordare il gravissimo incidente che lo ha visto coinvolto lanciando anche un appello a tutti i suoi follower e sostenitori invitandoli ad essere prudenti e stare attenti perché di vita ce n’è una sola.

Uomini e donne: Sonia Lorenzini bloccata in salita con il van/ Commenti choc:"Donne non dovrebbero guidare"

Scendendo nel dettaglio, infatti, Gianmarco Steri di Uomini e Donne ha confessato: “Esattamente un anno fa ebbi un grave incidente” E subito dopo ha aggiunto di ‘aver capito molto da qual momento’, di non volerlo ‘strumentalizzare’ ma di voler dare un consiglio senza alcun tipo di saccenza: “Mi sento di consigliarvi di apprezzare il valore della vita e di ciò che abbiamo. La felicità è dentro di noi”. L’ex tronista attualmente al centro del gossip per la sua storia d’amore con Cristina Ferrara, ha voluto trasformare la sua drammatica esperienza in un appello, un monito per le nuove generazioni.



Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono lasciati?/ Segnalazione choc: “Bacio rifiutato…”

Gianmarco Steri di Uomini e Donne ricorda il grave incidente avuto: “Mi hanno ricostruito la mandibola”

Durante il suo percorso a Uomini e Donne Gianmarco Steri non ha mai strumentalizzato il gravissimo incidente subìto, soltanto una volta si è lasciato andare alle confessioni. L’ex corteggiatrice Liane Arias aveva notato la sua cicatrice sul viso e lui ha deciso di raccontare la sua disavventure, il terribile incidente in moto in cui ha rischiato di morire avvenuto nel giugno del 2024. “È stato bruttissimo” ha ammesso l’ex tronista aggiungendo poi: “Mi hanno ricostruito tutta la mandibola ed ho rischiato di rimanerci.”

Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono in crisi? Lei fa chiarezza/ "Adesso basta! Parlo io"

In questi giorni si vocifera che ci sia aria di crisi tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, la coppia è nata ad Uomini e Donne alcune settimane fa sembra essere già ai ferri corti. Gli esperti di gossip come Lorenzo Pugnaloni e Deianira Marzano riportano che l’ex tronista e la sua corteggiatrice si siano già lasciati portando come prove ed indizi il fatto che appaiano poco insieme e quelle poche volte sono sempre freddi e distaccati. Addirittura qualcuno ha notato che lei ha evitato di dargli un bacio. E mentre Cristina ha smentito la crisi, Gianmarco ha scelto la via del silenzio.