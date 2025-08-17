Gianmarco Steri potrebbe essere uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello 2025: l'ipotesi prende il largo dopo il provino del tronista...

Gianmarco Steri, ex tronista di Uomini e Donne, avrebbe effettuato un provino per il Grande Fratello

Gianmarco Steri al Grande Fratello 2025? L’ipotesi non è propriamente campata per aria, anche se non sono arrivate conferme ufficiali da parte del diretto interessato. A parlare della possibile partecipazione al reality di Alfonso Signorini è stato infatti il sempre ben informato Lorenzo Pugnaloni. Secondo quest’ultimo, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne starebbe spingendo per varcare la famosa porta rossa. Ad oggi, tuttavia, ci sarebbe stata solo una chiacchierata tra Gianmarco Steri e gli autori del Grande Fratello, con un provino il cui esito è ancora misterioso.

“Se lo chiameranno è perché non avranno nulla di meglio”, avrebbe detto Pugnaloni, che evidentemente non ritiene che Gianmarco Steri possa rappresentare una prima scelta per il Grande Fratello. Vedremo cosa accadrà, dunque, al momento l’ipotesi di Gianmarco Steri a Cinecittà resta solo un’idea.

Gianmarco Steri al Grande Fratello? I fan sperano nel suo ingresso nella casa più spiata di Italia

Intanto c’è chi tra i fan e gli amici di Gianmarco Steri fa il tifo affinché la partecipazione vada in porto. Sempre secondo Lorenzo Pugnaloni, infatti, molte persone vicine a Gianmarco sarebbero felicissime di vederlo nella casa più spiata di Italia. In attesa della possibile chiamata al Grande Fratello, intanto, Gianmarco Steri cerca di trovare una quadra in amore. Ma anche in questo senso non sembrano esserci novità sulla frequentazione con Cristina.

“Vedremo”, il commento sibillino di Pugnaloni sulle questioni di cuore di Gianmarco. Insomma, un modo come un altro per dire che se sono rose fioriranno. Non resta che aspettare eventuali sviluppi e soprattutto, sul fronte reality, attendere comunicazioni ufficiali da parte del Grande Fratello. Al momento Gianmarco Steri nella casa è nulla più che una suggestione…