Da Uomini e Donne al Grande Fratello: un destino che è toccato a molti negli ultimi anni e che potrebbe toccare, a partire da settembre, anche a Gianmarco Steri. È delle ultime ore l’indiscrezione secondo la quale l’ex tronista potrebbe essere nel cast della prossima edizione del reality di Alfonso Signorini, o almeno è questo che lui desidererebbe fortemente.

Gianmarco Steri è diventato noto al pubblico di Canale 5 per il suo doppio percorso a Uomini e Donne: prima come corteggiatore di Martina De Ioannon, poi come tronista. Questo secondo si è concluso solo poche settimane fa, con la scelta di Cristina Ferrara, con la quale ha iniziato una storia d’amore. Una relazione che dura ancora oggi, come entrambi hanno confermato attraverso alcune mosse social. Eppure, subito dopo l’estate, i due potrebbero separarsi proprio per l’ingresso di Gianmarco nella Casa di Cinecittà.

Gianmarco Steri tra i concorrenti del prossimo Grande Fratello? Cosa sappiamo

È stato Lorenzo Pugnaloni a lanciare l’indiscrezione secondo la quale Gianmarco Steri “farebbe di tutto per entrare al GF a settembre”. L’ex tronista vorrebbe continuare il suo percorso televisivo, e il Grande Fratello sarebbe per lui un’occasione sicuramente molto ghiotta vista la visibilità che dona il programma e i mesi in cui ti tiene impegnato in diretta su Canale 5. Certo, il condizionale è d’obbligo, sia in merito al desiderio di Gianmarco per il programma, sia alla sua possibile partecipazione. E Cristina? Qualora Gianmarco entrasse davvero nella Casa, lei lo seguirà e farà il tifo per lui, ma non è da escludere che possa essere chiamata anche lei a partecipare in qualità di ospite o, addirittura, di concorrente.