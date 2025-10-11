Gianmarco Steri dimentica il gossip su Martina De Ioannon e sulla rottura con Cristina Ferrara e vola con gli amici a Dubai.

Gianmarco Steri, da giorni, è al centro del gossip per le voci sui motivi della fine della storia d’amore con Cristina Ferrara e per quelle che lo vorrebbero nuovamente vicino a Martina De Ioannon. Voci che Gianmarco non ha commentato così come Martina De Ioannon preferendo il silenzio. Tuttavia, se Steri è in silenzio da settimane, Martina continua a pubblicare contenuti sui social lasciando anche qualche like. Cristina Ferrara, nel frattempo, ha pubblicato un video che, da alcuni utenti, è stato interpretato come una frecciatina a Gianmarco e Martina De Ioannon, l’ex tronista continua a restare non solo in silenzio, ma anche lontano dal gossip.

Nessun indizio, nessun like e nessun commento sulla situazione che lo vede protagonista. Tuttavia, per allontanarsi da tutto, Gianmarco ha scelto di concedersi una vacanza con gli amici e a svelarlo è una fanpage.

Gianmarco Steri e la vacanza con gli amici: la scelta dell’ex Uomini e Donne

Come riporta una segnalazione che è arrivata alla pagina Instagram Dariatvgossip, Gianmarco Steri, in queste ore, non si trova a Roma ma a Dubai con alcuni amici con i quali è stato immortalato in una foto che sta circolando sui social. “Gianmarco è a Dubai, che vuol dire?”, “Cosa ci fa lì?”, “Mi viene da piangere”, “Che birichino“, scrivono i fan su X.

Conclusa l’esperienza a Uomini e Donne e finita la storia con Cristina Ferrara, Gianmarco sta trascorrendo il tempo dividendosi tra amici e lavoro. Tuttavia, chi ha seguito tutto il suo percorso a Uomini e Donne, spera di poterlo rivedere nel programma di Maria De Filippi per un confronto con Cristina. Maria De Filippi, dunque, riuscirà a riportare in trasmissione Gianmarco e Cristina ma anche Ciro e Martina?