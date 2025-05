Gianmarco Steri: che lavoro fa il tronista di Uomini e Donne

Gianmarco Steri, durante la sua avventura a Uomini e Donne, sia come corteggiatore che come tronista, non ha mai abbandonato il suo lavoro che ha continuato a svolgere tra una registrazione e un’esterna. Gianmarco che, in passato ha giocato a calcio, in seguito ad un brutto infortunio a causa del quale ha dovuto abbandonare il calcio professionista, ha deciso di dedicarsi ad un’altra passione trasformando il tutto in un lavoro. Gianmarco, così, ha deciso di diventare barbieri e, dopo aver studiato portando a casa il relativo diploma, ha deciso di mettersi in proprio ed oggi ha due locali in cui svolge la sua professione.

Uno dei due negozi di Gianmarco è stato il protagonista di un’esterna fatta dal tronista con Nadia Di Diodato, trasmessa nella puntata di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 24 maggio 2025, ma dove si trovano i negozi di Gianmarco?

Ecco dove si trovano i negozi di Gianmarco Steri

Nato e cresciuto a Roma, Gianmarco Steri ha deciso di aprire i suoi negozi nella capitale. Il tronista di Uomini e Donne, infatti, lavora a Roma e chi ha voglia di affidare i propri capelli alle mani del protagonista della stagione in corso del dating show di canale 5 ha due possibilità: sono due, infatti, i barber shop del tronista e si trovano uno a Villa Gordiani e l’altro a Centocelle.

Gianmarco, dunque, si divide tra i due negozi ed è in uno dei due che Nadia ha deciso di sorprenderlo il giorno del suo compleanno. Si tratta dell’ultima sorpresa fatta dalla corteggiatrice prima della scelta finale del tronista che le ha preferito Cristina Ferrara.