Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: nuovo avvistamento dopo Uomini e Donne

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, dopo essere stati avvistati negli scorsi giorni insieme, sono stati nuovamente pizzicati insieme dai fan in quel di Salerno. Il tronista e e la corteggiatrice, in attesa che la puntata della scelta vada in onda, non possono ancora vedersi e mostrarsi insieme sui social. La coppia, tuttavia, si sta vivendo lontano dalle luci delle telecamere in attesa di poter condividere la loro felicità anche con i social. Il tronista e la corteggiatrice, tuttavia, andando in giro, sono stati beccati dai fan come ha svelato qualcuno sia a Lorenzo Pugnaloni che a Deianira Marzano.

Temptation Island, tra i concorrenti una coppia del Trono Over?/ Ecco chi potrebbe sbarcare da Uomini e Donne

Non vivendo nella stessa città, è probabile che Gianmarco e Cristina si stiano dividendo tra Roma e Salerno ed è proprio nella città di lei che i due sono stati pizzicati dai fan che, però, non hanno avuto il tempo di parlare con i due.

Gianmarco Steri e Cristina dopo Uomini e Donne: la segnalazione dei fan

Secondo la segnalazione ricevuta sia da Lorenzo Pugnaloni che da Deianira Marzano, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sarebbero stati pizzicati nella giornata di ieri, venerdì 23 maggio 2025, in una pasticceria di Salerno. Il tronista e la corteggiatrice, tuttavia, non si sarebbero fermati con i fan mostrando un atteggiamento freddo e distaccato.

Claudia D'Agostino e Giorgio Edipio si sono lasciati dopo Uomini e Donne?/ "Crisi durissima": parla l'esperto

Un atteggiamento dovuto al fatto di non potersi mostrare insieme, sereni e sorridenti. Dopo la messa in onda della puntata, esattamente come accaduto per tutte le coppie nate nel programma di Maria De Filippi, Gianmarco e Cristina saranno liberi non solo di condividere contenuti di coppia sui social, ma anche di mostrarsi insieme ai fan condividendo la felicità che gli ha regalato la partecipazione al dating show di canale 5.