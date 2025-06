Tra le coppie di Uomini e Donne più amate c’è senza dubbio quella composta da Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, che si sono scelti la scorsa settimana e ora stanno vivendo la loro storia d’amore alla luce del sole e soprattutto senza telecamere. Sul profilo social di Verissimo sono state pubblicate delle nuove foto e hanno ripreso alcune parole che hanno rilasciato ai microfoni di WittyTv.

L’ex tronista ha definito “fantastica” la sua fidanzata perché sa cucinare, perché gli dimostra l’affetto con tantissimi gesti quotidiani, per non parlare delle stranezze che ha tipo quando, durante un film, si è alza all’improvviso solo per fare dello stretching. La gelosia c’è da parte di entrambi anche se come ha confessato lei al magazine della trasmissione lo è molto di più lui.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: i progetti della coppia dopo UeD

Dopo Uomini e Donne la coppia composta da Gianmarco Steri e Cristina Ferrara è più unita che mai e infatti hanno passato tutto il tempo insieme tra Roma, Napoli e Salerno, per conoscersi e capire come intrecciare le loro vite, dato che entrambi hanno un lavoro e degli impegni verso le famiglie. Quindi la domanda sorge spontanea: quali saranno i loro progetti?

Stando alle ultime indiscrezioni sembra che l’ex tronista abbia colpito così tanto Maria De Filippi e la redazione che lo vorrebbero assumere come hair-stylist. Però sul tavolo ci sarebbe anche l’idea della coppia di aprire un negozio dove uno si occuperebbe dei capelli e l’altra della parte ‘beauty’. D’altronde le disponibilità economiche da parte di entrambi non mancano e potranno di certo costruire un futuro radioso insieme.

