Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, innamorati e complici: le foto in vacanza cancellano i dubbi su una possibile rottura

Tutti pensavano ad una crisi ormai accertata tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, che dopo Uomini e Donne hanno spesso lasciato nell’incertezza i fan rispetto alla loro relazione. Sono stati tanti i momenti in cui non si sono mostrati insieme sui social o hanno lanciato strani indizi su un allontanamento, eppure le foto della loro vacanza, uscite allo scoperto poco fa, hanno davvero cambiato le carte in tavola. Cos’è successo? Andiamo a scoprire tutta la verità.

Se c’è davvero stata una crisi, si è risolta nel migliore dei modi e Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono ritrovati più forti di prima. Dopo settimane di presunta rottura, ecco che i due hanno messo a tacere tutti con alcune foto bollenti mentre si trovavano al mare a Positano durante una gita in barca. I due si lasciano andare in lunghissimi abbracci felici di essersi presi qualche giorno di relax, soprattutto dopo che Gianmarco ha aperto un secondo salone di parrucchiere visto il successo dell’attività. Non solo, sembra che l’ex tronista sia uno dei super candidati per diventare un concorrente del Grande Fratello.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara al mare tra abbracci e baci: spente tutte le segnalazioni sulla rottura

Negli ultimi tempi si sono rincorse moltissime segnalazioni su Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. In particolare i due sembravano lontani per via della loro visione diversa della vita e per i pochi progetti in comune. Sembrava che fosse stato proprio il parrucchiere romano a lasciare la bella corteggiatrice e che lei fosse rimasta molto triste dopo la rottura. Non solo, i fan li avevano visti litigare anche a Salerno, e secondo alcune voci, il tronista avrebbe dormito in un hotel senza di lei. Ma a far rientrare le preoccupazioni dei fan di Uomini e Donne, è proprio la coppia, che non ha esitato a mostrare i dolci scatti in barca con tanto di gesti affettuosi che a tutto fanno pensare tranne che alla fine di un amore.