La vacanza finisce prima di cominciare per Gianmarco Steri e Cristina Ferrara? Ecco cosa sarebbe successo alla coppia di Uomini e Donne.

Dopo le numerosi voci di crisi e, addirittura, di rottura, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara stanno smentendo tutto mostrandosi sempre più uniti e complici. I giorni che hanno trascorso distanti a causa di un viaggio fatto da lui a Marbella in compagnia di alcuni amici ha portato entrambi a voler trascorrere più tempo insieme. La coppia che si è conosciuta nell’ultima stagione di Uomini e Donne, infatti, ha scelto di trascorrere qualche giorno a Roma dove i fan li hanno beccati insieme. Gli stessi Gianmarco e Cristina, poi, hanno condiviso alcuni contenuti di coppia sui social smentendo tutte le segnalazioni sul loro conto.

Per rilassarsi e godersi insieme l’estate, inoltre, la coppia ha scelto di concedersi un viaggio. Tuttavia, stando ad una segnalazione ricevuta da Deianira Marzano, pare che la vacanza si sia interrotta prima di cominciare per un imprevisto.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: perché sono stati bloccati in aeroporto

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara che ha iniziato la sua nuove vita lavorativa, per allontanarsi dal gossip che li ha travolti, ha scelto di concedersi una vacanza da sogno a Santorini. La coppia di Uomini e Donne era pronta a spiccare il volo, ma a quanto pare, la partenza è stata più difficile del previsto. Come fa sapere Deianira Marzano sul suo nuovo profilo, Gianmarco e Steri non sarebbero riusciti a partire a causa dei documenti dell’ex tronista.

Come sottolineato in una segnalazione ricevuta dall’esperta di gossip, la coppia non sarebbe riuscita a partire perché Gianmarco è arrivato in aeroporto con la sola patente di guida come documento. Non avendo con sé un altro documento d’identità, Gianmarco non sarebbe riuscito a superare i controlli e a spiccare il volo in quanto la patente non è considerata un documento valido per andare all’estero. Un piccolo inconveniente per la coppia che sta dimostrando di essere sempre più affiatata e unita.