Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: come procede dopo Uomini e donne

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono felici e serenissimi e si stanno godendo il primo viaggio d’amore. Dopo aver trascorso i primi giorni insieme dopo la scelta a Uomini e Donne tra Roma e Salerno, Gianmarco e Cristina hanno scelto la Sardegna per godersi qualche momento più romantico che i due stanno vivendo con molta discrezione. Sui social dove entrambi sono seguitissimi, stanno pubblicando pochissimo ma è bastata una foto di coppia per scatenare il web.

Sereni, abbracciati, sorridenti e super felici, Gianmarco e Cristina hanno mandato in tilt i social con i fan felici di vederli così sereni e felici. Finora, i due stanno pubblicando pochissimo sui social ma i fan sperano di poter avere una diretta Instagram in futuro.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: amore vero dopo Uomini e Donne?

Prima di partire, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara hanno rilasciato un’intervista ai microfoni di Uomini e Donne magazine lasciandosi andare a parole importanti sul sentimento che provano l’uno per l’altra. “Io lo sto capendo proprio ora, in questi giorni in cui stiamo sempre insieme. Forse è bello anche così, poter scoprire tutto quello che non era emerso. Prima è stato più un susseguirsi di alti e bassi. Poi Gianmarco è così, anche durante il percorso non mi ha mai dato delle dimostrazioni chiare e io a volte non capivo dove stava andando a parare”, le parole di Cristina che, oggi, si sta legando sempre di più al tronista.

“A me all’inizio non piaceva davvero Cristina, sicuramente mi intrigava, ma la vedevo troppo distaccata. Poi quando mi ha letto una sua lettera personale… lì mi sono sentito davvero colpito e ho conosciuto il suo valore, ho fatto uno scatto in avanti”, ha svelato invece Gianmarco.