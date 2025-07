Gianmarco Steri e Cristina Ferrara finalmente rompono il silenzio chiarendo come stanno le cose tra loro dopo Uomini e Donne

Da settimane vanno avanti le voci di una possibile crisi, o addirittura rottura, tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. I due volti di Uomini e Donne hanno lasciato lo studio insieme solo pochi mesi fa, ma sin da subito si sono susseguite indiscrezioni di un allontanamento, fomentate da avvistamenti dei due separati e da mancate smentite (o poco convinte) dei diretti interessati. Pochi giorni fa, un presunto avvistamento della coppia è servito a placare i timori di coloro che stanno temendo il peggio, ma la verità è che la risposta a tutte queste voci è arrivata solo nell’ultima ora, con una mossa tanto inaspettata quanto apprezzata dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Dopo ben due settimane dall’ultimo scatto ufficiale insieme a Cristina, Gianmarco Steri ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di foto che lo vedono proprio insieme alla sua fidanzata.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara non si sono lasciati: lui smentisce con nuove foto

Le foto non lasciano dubbi: Gianmarco Steri e Cristina Ferrara stanno ancora insieme e sono felici oltre che palesemente innamorati. L’ex corteggiatrice non aveva fatto mistero del fatto che la loro fosse al momento soltanto una frequentazione e non una relazione ufficiale, ma queste nuove foto sembrano confermare che questo passo importante da frequentazione a relazione è stato ormai fatto.

Gianmarco e Cristina sono felici e stanno trascorrendo la loro prima estate insieme. E forse la scelta della coppia è anche quella di non ostentare troppo la loro relazione sui social, come invece fanno e hanno fatto alcuni ‘colleghi’ di Uomini e Donne. Una decisione apprezzata dai fan, tanto che c’è chi ha così commentato gli scatti: “Bellissimi! Apprezzo il vostro non ostentare tutti i giorni con foto e video e fate bene vedendo la tanta cattiveria che c’è in giro. “Non ti curar di loro, ma guarda e passa”. Custodite ogni vostro bene personale nei vostri cuori”.

