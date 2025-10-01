Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: cosa fanno dopo la fine della storia e l'addio a Uomini e Donne secondo un'indiscrezione.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono stati due dei protagonisti della scorsa stagione di Uomini e Donne. Dopo non essere stato scelto da Martina De Ioannon, Gianmarco ha concluso la sua avventura da tronista scegliendo Cristina Ferrara ma la loro storia è durata solo qualche mese. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, infatti, Gianmarco e Cristina hanno annunciato, tramite i social, la fine della loro storia evitando di tornare sull’argomento nei contenuti successivi. I fan dell’ormai ex coppia speravano di rivederli nello studio di Uomini e Donne per un confronto, ma finora, questo sogno non si è realizzato.

Gianmarco e Cristina, così sono tornati alle rispettive vite: l’ex tronista si sta dedicando totalmente la lavoro organizzando anche corsi di formazione nel suo negozio mentre Cristina pare sia tornata a Milano dedicandosi ad amici e lavoro.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: l’indiscrezione di Alessandro Rosica

A parlare di Gianmarco Steri e Cristina Ferrara è stato anche Alessandro Rosica che, tra le storie del suo profilo Instagram, ha commentato la notizia di una serata a cui parteciperà Gianmarco svelando, poi, i presunti guadagni del tronista dalle serate e cosa fa oggi, dopo aver chiuso la storia con Cristina e aver concluso l’avventura a Uomini e Donne.

Secondo Alessandro Rosica, Gianmarco Steri guadagnerebbe 5000 euro a serata e, attualmente, la sua vita andrebbe avanti tra serate e le giornate che trascorre nei suoi locali. Cristina, a sua volta, sarebbe tornata alla sua vita chiudendo definitivamente il capitolo Gianmarco. Tuttavia, esattamente come accaduto per le coppie del trono over, non è da escludere il ritorno di Steri e Cristina Ferrara a Uomini e Donne per raccontare tutti i dettagli della fine della loro storia d’amore e perché hanno deciso di dirsi definitivamente addio dopo pochi mesi insieme.

