Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, come procede la relazione?

Il trono di Gianmarco Steri si è concluso con la scelta di Cristina Ferrara anche se ancora deve andare in onda su Canale 5 a Uomini e Donne. Il barbiere romano ha deciso di stare con lei invece di scegliere Nadia Di Diodato (qui la sua reazione dopo la scelta) come invece voleva il pubblico del dating show di Maria De Filippi. Dato che il momento della scelta non è andato ancora in onda, i due non possono mostrare il primo selfie insieme né raccontare ai fan come sta andando la loro relazione, ma come è risaputo, la curiosità dei fan è altissima e chi ha seguito il percorso del tronista spera di sapere al più presto se sono ancora insieme.

Chi sono Morena Farfante e Francesco a Uomini e Donne/ Lei innamorata, lui tentenna: ecco perché

A far insospettire i fan di Uomini e Donne è il fatto che fino ad ora, Gianmarco Steri non era ancora stato avvistato insieme a Cristina Ferrara. Ma le cose sono cambiate proprio poche ore fa dato che il profilo “coatters_” su Instagram ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai telespettatori che per diversi giorni si sono chiesti che come procedesse la relazione tra i due protagonisti del programma. Andiamo a scoprire cos’è successo e la super notizia delle ultime ore.

Gloria Nicoletti e Guido, lite a Uomini e Donne/ Poi lei chiede di uscire: lui spiazza

Gianmarco Steri dopo Uomini e Donne, la foto che cambia tutto

Finalmente i sostenitori di Gianmarco Steri e Cristina Ferrara possono dirsi contenti. Il motivo? I due sono stati immortalati abbracciati insieme vicino ad un porto. “Gli altri criticano e fanno supposizioni, nel frattempo loro due…”, si legge sulla foto. Pare che sia stato proprio l’ex tronista di Uomini e Donne a raggiungere la fidanzata a Salerno e in base a quanto si vede nell’immagine, la neo coppia pare serena, rilassata e felice. Un’immagine che ha tranquillizzato tutti: i due stanno bene e sono innamorati, ma stanno scegliendo di non esporsi solo per rispetto nei confronti del programma.