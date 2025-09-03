Nuovi rumors su Gianmarco Steri e Cristina Ferrara che, per i fan, potrebbero essere di nuovo in crisi: cosa sta accadendo alla coppia di Uomini e Donne.

Non c’è pace per i fan di Gianmarco Steri e Cristina Ferrara nuovamente al centro di voci secondo cui potrebbero essere nuovamente in crisi. Da quando hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne cominciando una storia d’amore, Gianmarco e Cristina sono stati spesso al centro di voci secondo cui il loro rapporto andrebbe avanti tra vari alti e bassi. Nel corso dell’estate, un viaggio di Gianmarco con gli amici a Marbella aveva cominciato a far preoccupare i fan che, poi, avevano tirato un sospiro di sollievo vedendo nuovamente la coppia insieme, serena, felice e innamorata.

Nelle scorse settimane, infatti, Cristina e Gianmarco sono tornati a mostrarsi nuovamente insieme sui social, ma nelle scorse ore, una nuova segnalazione ricevuta e pubblicata da Deianira Marzano ha scatenato ancora una volta la preoccupazione dei fan.

La segnalazione su Gianmarco Steri e Cristina Ferrara dopo Uomini e Donne

In attesa di scoprire se Gianmarco Steri sia tornato davvero nello studio di Uomini e Donne con un nuovo ruolo, sul web, sono tantissime le voci che parlano di una crisi di coppia. Basta, infatti, un giorno in cui i due non si mostrino insieme per preoccupare gli utenti che li hanno seguiti durante il percorso a Uomini e Donne. Tuttavia, l’ultima segnalazione pubblicata da Deianira Marzano ha ulteriormente alimentato l’ansia dei fan.

Stando ad una segnalazione pubblicata tra le storie del proprio profilo Instagram da Deianira Marzano, Cristina, pur essendo stata invitata, avrebbe scelto di non partecipare al matrimonio degli amici di Gianmarco. Un atteggiamento che, a detta di Deianira Marzano, non sarebbe molto tollerato da Gianmarco. Cosa accadrà, dunque, tra i due? Cristina e Gianmarco staranno attraversando un momento delicato? I fan sperano di vederli presto nuovamente sereni e innamorati.