Gianmarco Steri e Cristina Ferrara dopo Uomini e Donne

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, ad un mese dalla scelta a Uomini e donne, sono già in crisi? La coppia che, dopo mesi di conoscenza e corteggiamento nello studio di Uomini e Donne si sta vivendo lontano dai riflettori, ha risposto ad una domanda dei followers mettendo a tacere le voci che li vorrebbero già in crisi. In particolare, Cristina ha deciso di rispondere alle curiosità dei fan e tra le dande domande è arrivata anche quella di un follower che le ha chiesto se con Gianmarco fosse già finita.

A rispondere è stata la stessa Cristina con una foto in cui è con Gianmarco e che potete vedere qui in basso. Nessuna crisi per la coppia di Uomini e donne che è sempre più serena e felice e si prepara a vivere la prima estate insieme.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: futuro a Roma

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, per il momento, si vivono la storia a distanza. Lei, infatti, lavora e vive a Milano ma il suo futuro potrebbe essere Roma. Gianmarco non nasconde la voglia di iniziare subito una convivenza con la fidanzata e, avendo due negozi a Roma, potrebbe essere Cristina a dover cambiare città. Originaria di Salerno, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, per amore, potrebbe così decidere di stravolgere nuovamente la sua vita, lasciare Milano e trasferirsi a Roma per vivere la quotidianità con Gianmarco.

Per il momento, tuttavia, la storia è appena cominciata e nessuno die due vuole bruciare le tappe. Con l’estate e le vacanze alle porte, qualsiasi decisione potrebbe essere rinviata a settembre. L’autunno, dunque, sarà il momento giusto per annunciare la convivenza? Per il momento, la coppia si gode la felicità che sta vivendo.