Gianmarco Steri e Cristina Ferrara in crisi dopo Uomini e Donne? Lui in vacanza da solo, lei rompe il silenzio in una diretta.

Nuove segnalazioni su Gianmarco Steri e Cristina Ferrara che, dopo poco più di un mese dall’inizio della relazione nata nello studio di Uomini e Donne, sarebbero in crisi. Il condizionale è d’obbligo, ma le voci che vorrebbero i due distanti aumentano. A scatenare tutto è stato un viaggio di Gianmarco con gli amici. Una vacanza che ha scatenato i commenti dei fan che, nel corso di una diretta Tik tok di Cristina, hanno provato a capire la situazione.

A spiegarlo è stata la stessa Cristina che, nel corso della diretta, non solo ha smentito la rottura con l’ex tronista, ma ha anche spiegato il motivo della vacanza con gli amici di Gianmarco. Cristina ha così spiegato che Gianmarco “si trova a Marbella per un addio al celibato, è in vacanza con gli amici”, rassicurando così tutti i fan che, non vedendoli insieme, si era preoccupati pensando ad una crisi di coppia.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: la segnalazione sulla coppia di Uomini e Donne

Nelle ultime ore, una segnalazione riportata da Deianira Marzano, ha seriamente preoccupato i fan. “Conosco Gianmarco e Cristina, e ti posso dire che lei sta proprio fuori di testa – si legge nel messaggio inviato all’esperta di gossip -. Non gli risponde al telefono, ignora i messaggi, zero totale. Sta credendo a tutto quello che legge online, tutto! E’ nera, non vuole sentire ragioni e ha chiuso ogni tipo di contatto con lui. Lui non sa più che fare, ha provato pure a chiamare amici che abbiamo in comune, ma niente… Nessuno riesce a farle cambiare idea. E’ una situazione assurda”, è il testo del messaggio pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram da Deianira Marzano.

Sulla coppia di Uomini e Donne si è esposto anche Lorenzo Pugnaloni che, rispondendo alle domande dei followers, non ha nascosto i propri dubbi sulla coppia.